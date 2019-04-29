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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Гурам Аджоев: я рад, что Дзюба тащит "Зенит" к чемпионству

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев признался, что следит за выступлениями нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы, который ранее играл в составе "канониров" на правах аренды.

"Конечно слежу! И он за нами — тоже. Могу сказать определенно, что походку он после успешной игры на чемпионате мира не поменял. Всё такой же. Звонит мне частенько, поздравляет с победами, желает удачи. Артём не только большой футболист и мастер, но и большой человек.

Да, это был его последний шанс на переход. В "Зените" в нападающего перестали верить, а он мечтал о сборной и домашнем ЧМ. К счастью, удалось решить вопрос с арендой. Артём помнит, что для него сделали. А я рад, что он вновь забивает решающие мячи, тащит "Зенит" к чемпионству. Дзюба заслуживает того, чтобы выиграть наконец золотую медаль", - сказал Аджоев.

СДЗД
Теги: Аджоев Дзюба Арсенал Тула Зенит
Сегодня, 12:30
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