Россия РПЛ 2018/19
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Руслан Пименов: вряд ли "Зенит" в этом туре оформит чемпионство
Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от матчей 27-го тура чемпионата России.
- Думаю, что уже сейчас это не произойдет. Потому что «Ахмат» - очень крепкая команда. Конечно, «Зенит» может ее и обыграть, но, мне кажется, что «Локомотив» возьмет верх над тульским «Арсеналом», потому что надо укреплять свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов. Так что в этом туре мы вряд ли увидим, как «Зенит» оформит чемпионство.
- На этой неделе завершилась сделка по приобретению банком ВТБ футбольного клуба «Динамо». Черная полоса для динамовцев скоро должна закончиться?
- Надеюсь. Когда наверху все стабильно - и в команде все стабильно. Уже должен быть какой-то вектор развития.
- Совет директоров клуба должен возглавить Юрий Соловьев, а генеральным директором будет назначен Юрий Белкин.
- Белкина я знаю хорошо - уверен, что у него получится. Юрия Соловьева я лично не знаю. Но думаю, что после того как ВТБ заберет «Динамо» под свое крыло, в клубе не будет разных мнений, а будет четкое понимание того, какой должна быть стратегия. А какая будет стратегия, посмотрим в дальнейшем. Но то, что это будет единое мнение - уже хорошо.
- Что думаете по поводу ухода Романа Широкова с должности заместителя генерального директора клуба?
- Здесь, наверное, надо говорить о том, что Широков - со стороны другой команды, а не со стороны ВТБ.
- В воскресенье состоится московское дерби ЦСКА - «Динамо». Красно-синие борются за третье место, динамовцы за сохранение прописки в премьер-лиге. Каким видится предстоящее сражение?
- То , что сейчас ВТБ взяло «Динамо» под свое крыло, вовсе не означает, что команда сразу всех станет обыгрывать. Здесь нужно время. Динамовцы, конечно, дадут бой, но, думаю, что ЦСКА выиграет 2:0. После поражения в прошлом туре красно-синим отступать уже некуда. И у ЦСКА все-таки более мастеровитые игроки, чем у «Динамо».
- Конкурент красно-синих в борьбе за бронзу - «Краснодар» - на выезде играет с «Ростовом».
- Южное дерби. Непростая игра для «Краснодара», так как «Ростов» умеет обороняться и контратаковать. Тут можно ожидать победы любого из соперников - это сложно предугадать.
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