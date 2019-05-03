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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Руслан Пименов: вряд ли "Зенит" в этом туре оформит чемпионство

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от матчей 27-го тура чемпионата России.

- При условии, если «Зенит» в гостях возьмет верх над «Ахматом», а игроки «Локомотива» не смогут на выезде одолеть тульский «Арсенал», подопечные Сергея Семака станут чемпионами уже в этом туре.

- Думаю, что уже сейчас это не произойдет. Потому что «Ахмат» - очень крепкая команда. Конечно, «Зенит» может ее и обыграть, но, мне кажется, что «Локомотив» возьмет верх над тульским «Арсеналом», потому что надо укреплять свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов. Так что в этом туре мы вряд ли увидим, как «Зенит» оформит чемпионство.

- На этой неделе завершилась сделка по приобретению банком ВТБ футбольного клуба «Динамо». Черная полоса для динамовцев скоро должна закончиться?

- Надеюсь. Когда наверху все стабильно - и в команде все стабильно. Уже должен быть какой-то вектор развития.

- Совет директоров клуба должен возглавить Юрий Соловьев, а генеральным директором будет назначен Юрий Белкин.

- Белкина я знаю хорошо - уверен, что у него получится. Юрия Соловьева я лично не знаю. Но думаю, что после того как ВТБ заберет «Динамо» под свое крыло, в клубе не будет разных мнений, а будет четкое понимание того, какой должна быть стратегия. А какая будет стратегия, посмотрим в дальнейшем. Но то, что это будет единое мнение - уже хорошо.

- Что думаете по поводу ухода Романа Широкова с должности заместителя генерального директора клуба?

- Здесь, наверное, надо говорить о том, что Широков - со стороны другой команды, а не со стороны ВТБ.

- В воскресенье состоится московское дерби ЦСКА - «Динамо». Красно-синие борются за третье место, динамовцы за сохранение прописки в премьер-лиге. Каким видится предстоящее сражение?

- То , что сейчас ВТБ взяло «Динамо» под свое крыло, вовсе не означает, что команда сразу всех станет обыгрывать. Здесь нужно время. Динамовцы, конечно, дадут бой, но, думаю, что ЦСКА выиграет 2:0. После поражения в прошлом туре красно-синим отступать уже некуда. И у ЦСКА все-таки более мастеровитые игроки, чем у «Динамо».

- Конкурент красно-синих в борьбе за бронзу - «Краснодар» - на выезде играет с «Ростовом».

- Южное дерби. Непростая игра для «Краснодара», так как «Ростов» умеет обороняться и контратаковать. Тут можно ожидать победы любого из соперников - это сложно предугадать.

Rusfootball.info
Теги: Зенит Ахмат Пименов ЦСКА Динамо
Сегодня, 14:05
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#1  Zenitcheg  Finland (Сегодня, 14:18)
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Болеет за:
«Барселона»
Что правда, то правда. Зениту с ахмтом будет тяжело в чечне. А у локо опять залетит шальной мяч от фарфана


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
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