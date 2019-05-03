Руслан Пименов: вряд ли "Зенит" в этом туре оформит чемпионство

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от матчей 27-го тура чемпионата России.



- Думаю, что уже сейчас это не произойдет. Потому что «Ахмат» - очень крепкая команда. Конечно, «Зенит» может ее и обыграть, но, мне кажется, что «Локомотив» возьмет верх над тульским «Арсеналом», потому что надо укреплять свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов. Так что в этом туре мы вряд ли увидим, как «Зенит» оформит чемпионство.- Надеюсь. Когда наверху все стабильно - и в команде все стабильно. Уже должен быть какой-то вектор развития.- Белкина я знаю хорошо - уверен, что у него получится. Юрия Соловьева я лично не знаю. Но думаю, что после того как ВТБ заберет «Динамо» под свое крыло, в клубе не будет разных мнений, а будет четкое понимание того, какой должна быть стратегия. А какая будет стратегия, посмотрим в дальнейшем. Но то, что это будет единое мнение - уже хорошо.- Здесь, наверное, надо говорить о том, что Широков - со стороны другой команды, а не со стороны ВТБ.- То , что сейчас ВТБ взяло «Динамо» под свое крыло, вовсе не означает, что команда сразу всех станет обыгрывать. Здесь нужно время. Динамовцы, конечно, дадут бой, но, думаю, что ЦСКА выиграет 2:0. После поражения в прошлом туре красно-синим отступать уже некуда. И у ЦСКА все-таки более мастеровитые игроки, чем у «Динамо».- Южное дерби. Непростая игра для «Краснодара», так как «Ростов» умеет обороняться и контратаковать. Тут можно ожидать победы любого из соперников - это сложно предугадать.