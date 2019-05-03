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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Дмитрий Аленичев: три очка взяли у сложного соперника

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев высказался о победе в матче 27-го тура чемпионата России над "Анжи" (3:1).

"Очень сложный был первый тайм с нашей стороны, поскольку команда соперников большими силами и дисциплинированно оборонялась. Очень было мало свободного пространства, поэтому в атаке у нас не получалось абсолютно ничего. Пропустили со стандарта гол. В перерыве крайне необходимо было сделать перестановки, я поменял одного из нападающих, вышел Саша Соболев, это было ключевым моментом вместе с тем удалением, которое произошло в середине второго тайма.

Хорошо, что отыгрались, потом было видно, что команда поймала некий кураж, хорошо играли, двигались хорошо, помимо трех голов были еще моменты. Думаю, все таки сказалось удаление. Думаю, если бы мы остались в равных составах, то неизвестно как все бы закончилось. Три очка взяли у сложного соперника, несмотря на турнирную близость. Теперь будем готовиться к “Краснодару”. Хотел бы и болельщиков поздравить, неожиданно что сегодня столько много болельщиков пришло в такую хорошую погоду, им тоже огромная благодарность за их теплую поддержку",
- цитирует Аленичева пресс-служба клуба.
Теги: Аленичев Енисей Анжи
Сегодня, 18:36
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