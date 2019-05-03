«Оренбургу» не везёт в Казани, Федотов назвал судью недоразумением

В пятницу состоялись два матча 27-го тура РПЛ. В Казани «Оренбург» мог сделать хорошую заявку на финиш в еврокубковой зоне, но вместо этого потерпел поражение. Гостям можно посочувствовать: оба мяча явно не вытекали из происходящего на поле.– о поражении «Оренбурга» от «Рубина».После серии неудач «Спартака» в борьбе за пятое место появилась новая интрига. Теперь уже команды второго эшелона получили шанс отодвинуть москвичей. Ближе всех к «красно-белым» оказался «Арсенал», который туром ранее разгромил конкурента. Но и «Оренбург» располагался всего в четырёх очках от подопечных Олега Кононова.«Оренбург» приехал в Казань в качестве фаворита. Перед матчем наставник казанцев Курбан Бердыев говорил, что его не удивили успехи оренбуржцев. Но, похоже, что пока подопечные Владимира Федотова ещё не готовы к тому, чтобы стать первым среди вторых.В Казани гости сыграли довольно смело, но всё решили эпизоды. «Рубин» создал лишь несколько моментов, «Оренбург» был острее, но так и не сумел забить, несмотря на неплохие шансы. И, конечно, в решающий момент от гостей отвернулась удача.После окончания Владимир Федотов много говорил о судьях и невезении. «Этот досадный рикошет. Пропустили обидный гол. Надо посмотреть повтор, может быть вратарь слишком рано решил среагировать на этот удар или прострел. А во втором тайме мы контролировали игру, но случилось это недоразумение в лице судьи. Придумал пенальти на ходу. Мяч попал в ребра. Благодарен команде, создали моменты, но реализация подвела и вратарь "Рубина" сыграл превосходно», - скзаал Федотов. Понять наставника гостей можно: первый мяч его подопечные пропустили после рикошета, второй – после пенальти, который нельзя было назначать.«Оренбург» пытался играть с позиции силы. «Рубин» в условиях ограниченности кадровых ресурсов и перестройки продолжает жить по средствам. Курбан Бердыев перешёл на контратакующую модель, фактически отказавшись от прессинга на чужой половине поля. Гости действовали более смело, так, на своей половине поля они оставляли лишь трёх игроков. Тем не менее, преодолеть защитные порядки хозяев было крайне сложно.«Оренбург» вполне предсказуемо создавал опасность после стандартов. Почти половину всех ударов по воротам соперника гости нанесли именно после стандартных положений. Особенно запомнился классный розыгрыш «Оренбурга» во втором тайме, когда должен был забивать Рикардо Алвеш.Героем матча невольно стал Хорен Байрамян. Форвард «Рубина» поучаствовал в обоих голах своей команды. В случае с первым мячом именно Байрамян отдал передачу Евгению Башкирову, после которой хавбек «Рубина» с помощью рикошета отправил мяч в ворота. Кроме того, Байрамян заработал пенальти, с которого был забит второй мяч. Хоть пенальти и был назначен неверно, но именно Байрамян был главным участником эпизода.В обоих случаях есть прямая вина голкипера «Оренбурга» Евгения Фролова. Во время первого гола вратарь слишком рано завалился в центр, не сумев среагировать на рикошет. В эпизоде с пенальти атака «Рубина» началась после неудачного выноса Фролова. Впрочем, в нынешнем сезоне голкипер «Оренбурга» уже столько раз выручал, что винить его было бы несправедливо.«Рубин», благодаря этому успеху, прервал длительную серию без побед. В последний раз казанцы побеждали ещё в 18-м туре. Более чем два месяца назад они обыграли «Ахмат». После этого казанцы в восьми матчах набрали лишь четыре очка, а угроза участия в переходных матчах становилась реальностью. Похоже, что теперь поклонники «Рубина» могут вздохнуть спокойно: «Крылья Советов», идущие на 13-м месте, отстают на восемь очков. Отыграть такой гандикап за четыре тура до конца уже фактичесик нереально.«Оренбург» в случае победы мог вплотную приблизиться к «Спартаку» и сравняться с «Арсеналом». Впрочем, вряд ли всерьёз стоило рассчитывать, что сразу после возвращения в РПЛ оренбуржцы смогут претендовать на еврокубки. Финиш в верхней половине турнирной таблицы станет более чем достойным результатом. Завершать сезон «Оренбург» будет матчами с «Уралом», «Уфой» и «Спартаком». Особый интерес вызывает поединок 30-го тура, вдруг «Оренбург» и «Спартак» будут всё-таки вести очную борьбу за пятое или местое места?- WhoScored, "Спорт-Экспресс".