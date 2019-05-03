Россия РПЛ 2018/19
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"Спартак" прилетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"
"Спартак" прибыл в Екатеринбург на матч 27-го тура чемпионата России против "Урала".
Матч "Урал" – "Спартак" состоится завтра, 4 мая. Начало – в 14.00 по московскому времени.
Матч "Урал" – "Спартак" состоится завтра, 4 мая. Начало – в 14.00 по московскому времени.
?? Команда приземлилась в Екатеринбурге— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) May 3, 2019
? На месте к ней присоединятся игроки молодежного состава Поплевченков и Мамин!#Спартак #ВпередСпартак #УралСпартак pic.twitter.com/gXKuMtk4VH
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