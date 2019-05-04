Григорий Иванов: почему должен рассказывать, о чём общался с Глушаковым?

Президент "Урала" Григорий Иванов отказался рассказать, о чем говорил с Денисом Глушаковым в преддверии матча 27-го тура РПЛ со "Спартаком"."О чём общался с Глушаковым перед матчем? Секрет. Обсудили с ним какие-то жизненные вопросы. Почему я должен рассказывать, о чём я разговариваю с Глушаковым? Для чего это?" - сказал Иванов в эфире телеканала "Матч Премьер".