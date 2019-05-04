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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Олег Кононов: мне понравилась внутренняя организация каждого из игроков

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал выездную победу над "Уралом",

"Мне понравилась внутренняя организация каждого из игроков, потому что это и общая организация команды, это очень важно. Была достаточно интересная игра. "Урал" атаковал, мы атаковали. Моменты были и у нас, и у них. Думаю, что мы сегодня были близки к победе, потому что была организация, каждый из игроков выложился по полной. Ну и то, что нам принесло победу – очень хорошо сегодня сыграл вратарь", - сказал Кононов.
Теги: Кононов Спартак Урал
Сегодня, 16:30
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#1  AlexA  SPb (Сегодня, 16:58)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да да все очень хорошо. Ничего менять не надо.
Регистрация: 4.05.2019 [жалоба]
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