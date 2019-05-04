Олег Кононов: мне понравилась внутренняя организация каждого из игроков

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал выездную победу над "Уралом","Мне понравилась внутренняя организация каждого из игроков, потому что это и общая организация команды, это очень важно. Была достаточно интересная игра. "Урал" атаковал, мы атаковали. Моменты были и у нас, и у них. Думаю, что мы сегодня были близки к победе, потому что была организация, каждый из игроков выложился по полной. Ну и то, что нам принесло победу – очень хорошо сегодня сыграл вратарь", - сказал Кононов.