Россия РПЛ 2018/19
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23:48
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство
22:07
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
22:07
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (9)
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (9)
20:56
"Зенит" стал чемпионом России! (167)
"Зенит" стал чемпионом России! (167)
20:06
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (43)
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (43)
20:01
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
18:33
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (53)
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (53)
17:35
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (8)
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (8)
17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
Юрий Семин: Тула помогла "Зениту" стать чемпионом. Поздравляем!
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после гостевого матча 27-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (0:2) поздравил "Зенит" с досрочной победой в чемпионате.
Сине-бело-голубые стали недосягаемыми для железнодорожников, которые не сохранили титул.
"Зенит" мы поздравляем. Что еще сказать, у нас новый чемпион. Тула помогла "Зениту" стать чемпионом", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".
Сине-бело-голубые стали недосягаемыми для железнодорожников, которые не сохранили титул.
"Зенит" мы поздравляем. Что еще сказать, у нас новый чемпион. Тула помогла "Зениту" стать чемпионом", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".
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