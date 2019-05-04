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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Юрий Семин: Тула помогла "Зениту" стать чемпионом. Поздравляем!

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после гостевого матча 27-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (0:2) поздравил "Зенит" с досрочной победой в чемпионате.

Сине-бело-голубые стали недосягаемыми для железнодорожников, которые не сохранили титул.

"Зенит" мы поздравляем. Что еще сказать, у нас новый чемпион. Тула помогла "Зениту" стать чемпионом", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".
Теги: Семин Локомотив Зенит
Сегодня, 22:05
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#4  avnik  море (Сегодня, 23:19)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Палыч - клоун...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 23:12)
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  •  (4)
online

Как то несолидно от Палыча((( А чтож сами себе не помогали? Или надеялись, что Тула вам сольет? Так у Тулы своя задача- им ЛЕ светит.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#2  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:28)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ну не только Тула )) Зениту 18ть раз кто-то помог, получается. Еще 4 раза не определились и пятеро были против))


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#1  bobovzenit  Калининград (Сегодня, 22:24)
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тула помогла "Зениту" стать чемпионом"




Ну что за глупая зависть????Комментатор весь матч, как ошпаренный, всё трындел, что Тула помогает Зениту. Теперь же Палыч хрень всякую несёт. Можно подумать, что от Тулы наше чемпионство зависело. Ну, в следующем туре стали бы, какая разница. Охххххх, уж это стадо завистников...
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
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