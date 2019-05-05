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Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ахмат
Ростов
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Николай Валуев: Семак стал ключом к чемпионству "Зенита"

Боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал чемпионство "Зенита".

В 27-м туре "Зенит" сыграл вничью с "Ахматом" (1:1), а "Арсенал" обыграл "Локомотив" (2:0). Этот результат гарантировал питерцам золото РПЛ.

"Как настоящий болельщик "Зенита" — я, конечно, нескончаемо рад. Парни — просто молодцы. Думаю, у этой команды есть большие перспективы и в Европе. Но, мы рады любым успехам нашей родной команды. Мы за нее горой.

Что стало ключевым в чемпионстве? Сергей Семак. Наш тренер — это что-то", - цитирцет Валуева Sport24.ru.
Теги: Валуев Зенит Семак
Сегодня, 08:36
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