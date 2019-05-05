Николай Валуев: Семак стал ключом к чемпионству "Зенита"

Россия РПЛ 2018/19
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08:29
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства
02:41
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (13)
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (13)
02:35
Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики (3)
Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики (3)
02:09
Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России (6)
Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России (6)
00:29
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (4)
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (4)
Вчера, 23:48
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (4)
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (4)
Вчера, 23:48
"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла"
"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла"
Вчера, 23:18
Александр Панов: я не буду поздравлять "Зенит" (32)
Александр Панов: я не буду поздравлять "Зенит" (32)
Вчера, 22:07
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Вчера, 22:07
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (11)
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (11)
Вчера, 22:05
Юрий Семин: Тула помогла "Зениту" стать чемпионом. Поздравляем! (9)
Юрий Семин: Тула помогла "Зениту" стать чемпионом. Поздравляем! (9)
Вчера, 22:00
"Зенит" получит кубок чемпионов России на вечное хранение (5)
"Зенит" получит кубок чемпионов России на вечное хранение (5)
Вчера, 21:14
СПАЛ разгромил "Кьево" на выезде
СПАЛ разгромил "Кьево" на выезде
Вчера, 21:03
Артем Дзюба впервые в карьере выиграл чемпионат России (43)
Артем Дзюба впервые в карьере выиграл чемпионат России (43)
Вчера, 21:01
"Тамбов" и "Факел" сыграли вничью
"Тамбов" и "Факел" сыграли вничью
Вчера, 20:56
"Зенит" стал чемпионом России! (205)
"Зенит" стал чемпионом России! (205)
Вчера, 20:56
"Арсенал" в Туле обыграл "Локомотив" (22)
"Арсенал" в Туле обыграл "Локомотив" (22)
Вчера, 20:32
Владимир Пономарев: думаю, ЦСКА выиграет у "Динамо" 1:0 или 2:0 (4)
Владимир Пономарев: думаю, ЦСКА выиграет у "Динамо" 1:0 или 2:0 (4)
Вчера, 20:27
Президент "Урала": лучший судья России работает в первой лиге (2)
Президент "Урала": лучший судья России работает в первой лиге (2)
Вчера, 20:16
Илья Гапонов: не могу сказать, остынут ли болельщики "Спартака" после победы над "Уралом" (5)
Илья Гапонов: не могу сказать, остынут ли болельщики "Спартака" после победы над "Уралом" (5)
Вчера, 20:06
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (49)
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (49)
Вчера, 20:01
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
Вчера, 19:40
Киран Триппьер может продолжить карьеру в "Наполи"
Киран Триппьер может продолжить карьеру в "Наполи"
Вчера, 19:28
Президент "Урала": нужно расширять РПЛ. На такую большую страну у нас всего 16 команд (11)
Президент "Урала": нужно расширять РПЛ. На такую большую страну у нас всего 16 команд (11)
Вчера, 19:09
"Вест Хэм" разгромил "Саутгемптон"
"Вест Хэм" разгромил "Саутгемптон"
Николай Валуев: Семак стал ключом к чемпионству "Зенита"
Боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал чемпионство "Зенита".
В 27-м туре "Зенит" сыграл вничью с "Ахматом" (1:1), а "Арсенал" обыграл "Локомотив" (2:0). Этот результат гарантировал питерцам золото РПЛ.
"Как настоящий болельщик "Зенита" — я, конечно, нескончаемо рад. Парни — просто молодцы. Думаю, у этой команды есть большие перспективы и в Европе. Но, мы рады любым успехам нашей родной команды. Мы за нее горой.
Что стало ключевым в чемпионстве? Сергей Семак. Наш тренер — это что-то", - цитирцет Валуева Sport24.ru.
В 27-м туре "Зенит" сыграл вничью с "Ахматом" (1:1), а "Арсенал" обыграл "Локомотив" (2:0). Этот результат гарантировал питерцам золото РПЛ.
"Как настоящий болельщик "Зенита" — я, конечно, нескончаемо рад. Парни — просто молодцы. Думаю, у этой команды есть большие перспективы и в Европе. Но, мы рады любым успехам нашей родной команды. Мы за нее горой.
Что стало ключевым в чемпионстве? Сергей Семак. Наш тренер — это что-то", - цитирцет Валуева Sport24.ru.
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