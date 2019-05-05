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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Станислав Черчесов: "Зенит" стабильно набирал очки и заслуженно стал чемпионом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал досрочное чемпионство "Зенита" в РПЛ сезона-2018/19.

"Зенит" стабильно провел матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом. Я рад за Семака, который уже в первый сезон работы с командой выиграл чемпионат. Безусловно, команда стала сильнее после того, как ее пополнили три высококлассных игрока. Поздравляю команду со значимой победой и ждем сборников для подготовки к ответственным отборочным матчам Евро-2020", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Теги: Черчесов Зенит Сборная России
Сегодня, 12:16
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