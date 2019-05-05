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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Александр Медведев: по-моему, первый раз в истории команда стала чемпионом во время полета

Президент "Зенита" Александр Медведев рассказал, как петербургская команда отпраздновала свое чемпионство в самолете, возвращавшемся в Санкт-Петербург из Грозного после матча 27-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:1).

"Зенит" гарантировал себе чемпионство за 3 тура до конца сезона после поражения "Локомотива" в гостевом матче 27-го тура с "Арсеналом" (0:2). Сине-бело-голубые опережают "Локомотив" на 9 очков и имеют лучшие дополнительные показатели в случае равенства.

"По-моему, первый раз в истории команда стала чемпионом во время полета. Это особые ощущения. Интернета на борту не было. Мы знали, что в Туле было 1:0 после первого тайма, и видели, что "Локомотив" в начале второго тайма полез вперед. Когда командир корабля объявил, что счет 2:0, всех охватило ощущение счастья, победы и радости. Праздновали до самой посадки", - цитирует Медведева Sport24.ru.
Теги: Медведев Зенит
Сегодня, 15:22
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