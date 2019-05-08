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Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Руководить "Анжи" в ближайших двух играх будет Избулатов

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев сообщил, что махачкалинской командой в ближайших двух турах Российской Премьер-Лиги будет руководить его помощник Ренат Избулатов.

"У Павленко нет лицензии, поэтому руководить командой будет Избулатов", - цитирует "Чемпионат.сом" Адиева.
Теги: Анжи
Сегодня, 19:44
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