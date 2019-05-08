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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Александр Шлеменко: наказание Кокорина и Мамаева не самое строгое, но и не самое мягкое

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко прокомментировал решение суда в отношении футболиста "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

"Статья "Хулиганство" предусматривает такой срок, который дали Кокорину и Мамаеву, и даже больше. Если взять обычного, простого человека, то мы даже не обсуждали бы, слишком строгое наказание или нет. А если брать спортсменов… Мы живем в такой стране, где перед законом все равны. Все видели их правонарушения, поэтому нельзя сказать, что кто-то к ним предвзято относится. Наоборот, я считаю, что это политическое, нормальное решение.

Возможно, правоохранительные органы и хотели что-нибудь сделать, простить, но дело уже стало показательным. А в этом сроке должно всех все устраивать. Это далеко не самое строгое наказание, которое могло последовать. Но и не самое мягкое, где-то посредине. Лишний раз мы убедились, что перед законом все равны. Для меня итог предсказуем", - цитирует Шлеменко Sport24.ru.
Теги: Шлеменко Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:42
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