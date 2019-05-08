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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Адвокат Кокорина: насколько нам известно, Александр хочет вернуться в профессиональный футбол

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала решение суда приговорить футболиста "Зенита" к лишению свободы на срок 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

"Все по-разному отреагировали, ничего особенного не говорили. Считали, что суд уменьшит срок. И мы рассчитывали на гуманность, но суд оставил ровно те же сроки, хотя Кирилл по 116 был оправдан и ушла квалификация. Мы прокручивали возможные варианты. Считали, что перед 9 мая суд проявит гуманность. Вы сами все видели и знаете.

Странное обоснование суда по Соловчуку в отношении Александра. Удар не установили, но приговор на 58 листах, мы должны внимательно вычитать для жалобы.

Пока не пройдет апелляция, на УДО подавать не могут, так как приговор не вступит в силу. Насколько нам известно, Кокорин хочет вернуться в профессиональный футбол.

18 мая — крайний срок подачи жалобы. Подадим раньше. Издержки по контрактам? Нам ничего не известно", - цитирует Стукалову Sport24.ru.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:02
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#3  yuri  спб (Сегодня, 21:52)
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Цитата: Neighbor
Всем пох, пусть тапочки шьет и не вы*бывается

Всем пох на дегенератного тролля из Питарасовки)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Neighbor   (Сегодня, 21:51)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всем пох, пусть тапочки шьет и не вы*бывается


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#1  ujhsysx  Москва (Сегодня, 21:23)
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Болеет за:
«Барселона»
Мне лично, на них по х-ю, просто за то, что это узкоглазое чмо открыло свой рот и обозвала их, этот чинуша получил по заслугам и по делу, урод ускоглазый, а само дело раздуто, скоро выйдет шоу, под названием Кокоша и Мамай.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
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