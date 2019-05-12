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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 27 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Мальчик из Ирака нанес символический удар по мячу перед матчем "Спартак" - "Уфа"

Иракский мальчик Касим Алькадим открыл матч 28-го тура российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Уфа" на стадионе "Открытие Арена".

Касим — герой снимка "Желание жить", автором которого является его соотечественник Тайсир Махди. Благодаря этой фотографии о потерявшем ногу юном футболисте, который сражается в дворовых баталиях наравне со сверстниками, узнали во всем мире. Фотография завоевала «золото» на Международном конкурсе имени Андрея Стенина, а организаторы, медиагруппа "Россия сегодня", пригласили Касима приехать в Москву накануне его дня рождения.
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За неделю пребывания в Москве мальчик познакомится с достопримечательностями столицы и получит консультацию врачей. Кроме того, при поддержке "Спартака" и Фонда содействия развитию науки, образования, культуры и спорта "СПАРТАК — ДЕТЯМ" Касим сегодня посетил стадион "Спартака" и нанес символический удар по мячу перед игрой.

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? Сегодня на матче #СпартакУфа будет особенный гость! ? Иракский мальчик Касим Алькадим – герой снимка «Желание жить» посетит игру красно-белых. ? Благодаря автору фото, его соотечественнику Тайсиру Махди, о потерявшем ногу юном футболисте, который сражается в дворовых баталиях наравне со сверстниками, узнали во всем мире. ? ? Фотография завоевала «золото» на Международном конкурсе имени Андрея Стенина, а организаторы, медиагруппа «Россия сегодня», пригласили Касима приехать в российскую столицу накануне его дня рождения. ? За неделю пребывания в Москве мальчик познакомится с достопримечательностями столицы и получит консультацию врачей. Кроме того, при поддержке ФК «Спартак» и Фонда содействия развитию науки, образования, культуры и спорта «СПАРТАК - ДЕТЯМ» 12 мая Касим посетит стадион «Спартака» и откроет игру Российской премьер-лиги между красно-белыми и «Уфой». ? #ВпередСпартак #СпартакДетям

A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official) on

Теги: Спартак Уфа
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#1  Робсон   (Сегодня, 16:51)
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