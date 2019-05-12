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Мальчик из Ирака нанес символический удар по мячу перед матчем "Спартак" - "Уфа"
Касим — герой снимка "Желание жить", автором которого является его соотечественник Тайсир Махди. Благодаря этой фотографии о потерявшем ногу юном футболисте, который сражается в дворовых баталиях наравне со сверстниками, узнали во всем мире. Фотография завоевала «золото» на Международном конкурсе имени Андрея Стенина, а организаторы, медиагруппа "Россия сегодня", пригласили Касима приехать в Москву накануне его дня рождения.
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За неделю пребывания в Москве мальчик познакомится с достопримечательностями столицы и получит консультацию врачей. Кроме того, при поддержке "Спартака" и Фонда содействия развитию науки, образования, культуры и спорта "СПАРТАК — ДЕТЯМ" Касим сегодня посетил стадион "Спартака" и нанес символический удар по мячу перед игрой.
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? Сегодня на матче #СпартакУфа будет особенный гость! ? Иракский мальчик Касим Алькадим – герой снимка «Желание жить» посетит игру красно-белых. ? Благодаря автору фото, его соотечественнику Тайсиру Махди, о потерявшем ногу юном футболисте, который сражается в дворовых баталиях наравне со сверстниками, узнали во всем мире. ? ? Фотография завоевала «золото» на Международном конкурсе имени Андрея Стенина, а организаторы, медиагруппа «Россия сегодня», пригласили Касима приехать в российскую столицу накануне его дня рождения. ? За неделю пребывания в Москве мальчик познакомится с достопримечательностями столицы и получит консультацию врачей. Кроме того, при поддержке ФК «Спартак» и Фонда содействия развитию науки, образования, культуры и спорта «СПАРТАК - ДЕТЯМ» 12 мая Касим посетит стадион «Спартака» и откроет игру Российской премьер-лиги между красно-белыми и «Уфой». ? #ВпередСпартак #СпартакДетям
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