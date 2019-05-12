Мальчик из Ирака нанес символический удар по мячу перед матчем "Спартак" - "Уфа"

Иракский мальчик Касим Алькадим открыл матч 28-го тура российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Уфа" на стадионе "Открытие Арена".Касим — герой снимка "Желание жить", автором которого является его соотечественник Тайсир Махди. Благодаря этой фотографии о потерявшем ногу юном футболисте, который сражается в дворовых баталиях наравне со сверстниками, узнали во всем мире. Фотография завоевала «золото» на Международном конкурсе имени Андрея Стенина, а организаторы, медиагруппа "Россия сегодня", пригласили Касима приехать в Москву накануне его дня рождения.За неделю пребывания в Москве мальчик познакомится с достопримечательностями столицы и получит консультацию врачей. Кроме того, при поддержке "Спартака" и Фонда содействия развитию науки, образования, культуры и спорта "СПАРТАК — ДЕТЯМ" Касим сегодня посетил стадион "Спартака" и нанес символический удар по мячу перед игрой.