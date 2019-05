Мальчик из Ирака нанес символический удар по мячу перед матчем "Спартак" - "Уфа"

View this post on Instagram

? Сегодня на матче #СпартакУфа будет особенный гость! ? Иракский мальчик Касим Алькадим – герой снимка «Желание жить» посетит игру красно-белых. ? Благодаря автору фото, его соотечественнику Тайсиру Махди, о потерявшем ногу юном футболисте, который сражается в дворовых баталиях наравне со сверстниками, узнали во всем мире. ? ? Фотография завоевала «золото» на Международном конкурсе имени Андрея Стенина, а организаторы, медиагруппа «Россия сегодня», пригласили Касима приехать в российскую столицу накануне его дня рождения. ? За неделю пребывания в Москве мальчик познакомится с достопримечательностями столицы и получит консультацию врачей. Кроме того, при поддержке ФК «Спартак» и Фонда содействия развитию науки, образования, культуры и спорта «СПАРТАК - ДЕТЯМ» 12 мая Касим посетит стадион «Спартака» и откроет игру Российской премьер-лиги между красно-белыми и «Уфой». ? #ВпередСпартак #СпартакДетям