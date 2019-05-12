Болельщики "Спартака" почтили память жертв авиакатастрофы в Шереметьево

Болельщики "Спартака" на матче 28-го тура российской Премьер-лиги с "Уфой" почтили память жертв авиакатастрофы в Шереметьево.На трибуне фанатов красно-белых на стадионе "Открытие Арена" появился баннер: "SU1492 05.05.2019 Скорбим".