Россия РПЛ 2018/19
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Назван игрок сезона в АПЛ (2)
Назван игрок сезона в АПЛ (2)
09:00
Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается (2)
Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается (2)
Болельщики "Спартака" почтили память жертв авиакатастрофы в Шереметьево
Болельщики "Спартака" на матче 28-го тура российской Премьер-лиги с "Уфой" почтили память жертв авиакатастрофы в Шереметьево.
На трибуне фанатов красно-белых на стадионе "Открытие Арена" появился баннер: "SU1492 05.05.2019 Скорбим".
На трибуне фанатов красно-белых на стадионе "Открытие Арена" появился баннер: "SU1492 05.05.2019 Скорбим".
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