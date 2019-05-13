Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:54
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (3)
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (3)
Вчера, 23:31
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
Вчера, 23:16
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Вчера, 22:54
Геннадий Орлов: "Зенит" ждет Кокорина (10)
Геннадий Орлов: "Зенит" ждет Кокорина (10)
Вчера, 22:42
СМИ: будущее Ковача в "Баварии" находится под вопросом (1)
СМИ: будущее Ковача в "Баварии" находится под вопросом (1)
Вчера, 22:15
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
Вчера, 21:44
СМИ: Кулибали - главная трансферная цель "МЮ" летом
СМИ: Кулибали - главная трансферная цель "МЮ" летом
Вчера, 21:29
Игорь Смольников: новички хорошо влились в коллектив "Зенита" и достаточно сильно помогли
Игорь Смольников: новички хорошо влились в коллектив "Зенита" и достаточно сильно помогли
Вчера, 21:16
Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса (34)
Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса (34)
Вчера, 21:05
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным (10)
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным (10)
Вчера, 20:45
СМИ: "Ювентус" выбирает между Аллегри и Конте
СМИ: "Ювентус" выбирает между Аллегри и Конте
Вчера, 19:46
"Реал" объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы (3)
"Реал" объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы (3)
Вчера, 19:33
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
Вчера, 19:03
Источик: Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле (3)
Источик: Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле (3)
Вчера, 18:26
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
Вчера, 18:16
Тарас Михалик покинет "Локомотив" и думает о завершении карьеры (2)
Тарас Михалик покинет "Локомотив" и думает о завершении карьеры (2)
Вчера, 17:54
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
Вчера, 17:31
Сергей Шнуров: кто сказал, что я плохо отношусь к "Спартаку"? (15)
Сергей Шнуров: кто сказал, что я плохо отношусь к "Спартаку"? (15)
Вчера, 17:24
Упустившие Лигу Чемпионов. Сборная неудачников 28-го тура (9)
Упустившие Лигу Чемпионов. Сборная неудачников 28-го тура (9)
Вчера, 17:04
Арьен Роббен: планирую дальше играть
Арьен Роббен: планирую дальше играть
Вчера, 16:23
Братья Березуцкие откроют свой дивизион в рамках фестиваля "Большие звезды светят малым"
Братья Березуцкие откроют свой дивизион в рамках фестиваля "Большие звезды светят малым"
Вчера, 16:04
Чемпионы из Петербурга. Сборная лучших игроков 28-го тура (12)
Чемпионы из Петербурга. Сборная лучших игроков 28-го тура (12)
Вчера, 15:53
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
Вчера, 15:17
Айртон: все проблемы "Спартака" не от соперника, а от нас самих (3)
Айртон: все проблемы "Спартака" не от соперника, а от нас самих (3)
Вчера, 15:04
Кирилла Кокорина пригласили в группу "Ласковый май" (6)
Кирилла Кокорина пригласили в группу "Ласковый май" (6)
Вчера, 14:39
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
Вчера, 14:29
ЦСКА не планирует продлевать контракт с Эрнандесом (5)
ЦСКА не планирует продлевать контракт с Эрнандесом (5)
Вчера, 14:08
Айртон: Кононов дал понять, что доверяет мне (5)
Айртон: Кононов дал понять, что доверяет мне (5)
Вчера, 13:45
Гендиректор "Тамбова": приход Яя Туре в наш клуб — полная чушь (1)
Гендиректор "Тамбова": приход Яя Туре в наш клуб — полная чушь (1)
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии
Екатерина Бобкова, один из ключевых свидетелей по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, находится в пражской больнице в критическом состоянии.
С девушкой случился несчастный случай во время отдыха — она выпала из окна, сообщает "МК".
Бобковой сделали несколько операций и ввели в состояние искусственной комы. У пострадавшей множество травм, среди которых перелом таза, ребер, контузия легких и внутричерепное кровоизлияние.
Родственники и коллеги из московского ночного клуба, в котором работала Бобкова, объявили сбор средств.
С девушкой случился несчастный случай во время отдыха — она выпала из окна, сообщает "МК".
Бобковой сделали несколько операций и ввели в состояние искусственной комы. У пострадавшей множество травм, среди которых перелом таза, ребер, контузия легких и внутричерепное кровоизлияние.
Родственники и коллеги из московского ночного клуба, в котором работала Бобкова, объявили сбор средств.
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