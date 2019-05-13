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2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии

Екатерина Бобкова, один из ключевых свидетелей по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, находится в пражской больнице в критическом состоянии.

С девушкой случился несчастный случай во время отдыха — она выпала из окна, сообщает "МК".

Бобковой сделали несколько операций и ввели в состояние искусственной комы. У пострадавшей множество травм, среди которых перелом таза, ребер, контузия легких и внутричерепное кровоизлияние.

Родственники и коллеги из московского ночного клуба, в котором работала Бобкова, объявили сбор средств.
Теги: Кокорин Мамаев
Вчера, 23:54
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3
(1)
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 00:17)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
вот скажи. ты вменяемый?
какой бы она не была. она прежде всего человек.

Ничего не могу поделать, люди, невынужденно торгующие своим телом, в мой список тех, за кого стоить переживать, не входят.


--------------------
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Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 00:11)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
О шлюхе никто не пожалеет.

лист вот скажи. ты вменяемый?
какой бы она не была. она прежде всего человек.


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:55)
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
О шлюхе никто не пожалеет.


--------------------
Будьте осторожны! Пользователи под никами Primus и Maks33 - гомосексуалисты-педофилы.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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