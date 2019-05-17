Италия Серия А 2018/19 
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Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Милан
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Болонья
Фиорентина
Парма
Удинезе
Дженоа
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 36 89
2 Наполи 36 76
3 Интер 36 66
4 Аталанта 36 65
5 Милан 36 62
6 Рома 36 62
7 Торино 36 60
8 Лацио 36 58
9 Сампдория 36 49
10 Сассуоло 36 42
11 СПАЛ 36 42
12 Кальяри 36 40
13 Болонья 36 40
14 Фиорентина 36 40
15 Парма 36 38
16 Удинезе 36 37
17 Дженоа 36 36
18 Эмполи 36 35
19 Фрозиноне 36 24
20 Кьево 36 15(-3)
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Агент Роналду может помочь Дзюбе с переездом в Англию

Известный агент Жорже Мендеш, который представляет интересы нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, может помочь форварду "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе с переходом в английский клуб, рассказал спортивный комментатор Геннадий Орлов.

"Мне говорили, что известный агент Жорже Мендеш ему симпатизирует и может помочь. У него же есть определенные связи. Слышал такие разговоры", - цитирует Орлова "Спорт-экспресс".
Теги: Роналду Ювентус Серия А Дзюба Зенит
Сегодня, 04:33
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#1  sssh53  Москва (Сегодня, 04:59)
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А зачем Дзюбе вместо Лиги чемпионов второсортный английский клуб, не играющий в Европе?
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
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