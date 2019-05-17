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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Заявление "Чайки" по обвинению в договорном матче с "Черноморцем"

ФК "Чайка" на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу обвинений в неспортивном характере матча 27-го тура Олимп-ПФЛ Группы "Юг" против "Черноморца" (3:1).

"В связи с большим количеством публикаций в Интернете и СМИ, носящих негативный характер и порочащих имя нашего футбольного клуба, РООСО "ФК "Чайка" считает необходимым заявить:

По итогам многочисленных публикаций и высказываний в СМИ и сети Интернет, основанных на предположении генерального директора ФК "Урожай" Дмитрия Градиленко о договорном характере матча 27 тура первенства ПФЛ между ФК "Чайка" и ФК "Черноморец" (Новороссийск), мы провели тщательный анализ ситуации. В результате считаем необходимым заявить, что все предположения, намеки и прямые обвинения, которые содержались в публикациях и перепечатывались множеством различных изданий, безосновательны, бездоказательны и являются ничем иным, как желанием опорочить имя ФК "Чайка" и в его лице – весь коллектив.

Мы не знаем кто, по какой причине, и ради какой цели затеял эту игру. Но мы с полной ответственностью заявляем, что футбольный клуб "Чайка" никогда не участвовал в спортивных соревнованиях, носящих сомнительный, неспортивный характер, и не позволит себе этого сделать в будущем.

ФК "Чайка" считает абсолютно верным решение президента РФС Александра Валерьевича Дюкова обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования данной ситуации. Мы готовы всесторонне оказывать всеобъемлющую поддержку в данном расследовании и сотрудничать со следствием, в случае его проведения.

В этой связи до момента вынесения решения судебными инстанциями мы настаиваем, чтобы имя ФК "Чайка" и его сотрудников не упоминалось в негативной форме в контексте данной ситуации, учитывая соблюдения презумпции невиновности", - говорится в заявлении.
Теги: Чайка Черноморец
Сегодня, 11:16
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#2  anonymous   (Сегодня, 11:56)
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online

Цитата: ПриветПятираст
В Италии как-то умудрились доказать факт договорняков. После матчей марсельского Олимпика и даже украинской ДырКи - тоже доказали. А в РФ сплошная тишь да гладь... Никак за руку поймать не могут

это да, даже сам Юве из Лиги А выперли
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  ПриветПятираст   (Сегодня, 11:43)
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Болеет за:
«Спартак»
В Италии как-то умудрились доказать факт договорняков. После матчей марсельского Олимпика и даже украинской ДырКи - тоже доказали. А в РФ сплошная тишь да гладь... Никак за руку поймать не могут


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jossтоко трахнутые голубыми ослы
Регистрация: 14.05.2019 [жалоба]
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