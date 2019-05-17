Россия РПЛ 2018/19
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Заявление "Чайки" по обвинению в договорном матче с "Черноморцем"
ФК "Чайка" на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу обвинений в неспортивном характере матча 27-го тура Олимп-ПФЛ Группы "Юг" против "Черноморца" (3:1).
"В связи с большим количеством публикаций в Интернете и СМИ, носящих негативный характер и порочащих имя нашего футбольного клуба, РООСО "ФК "Чайка" считает необходимым заявить:
По итогам многочисленных публикаций и высказываний в СМИ и сети Интернет, основанных на предположении генерального директора ФК "Урожай" Дмитрия Градиленко о договорном характере матча 27 тура первенства ПФЛ между ФК "Чайка" и ФК "Черноморец" (Новороссийск), мы провели тщательный анализ ситуации. В результате считаем необходимым заявить, что все предположения, намеки и прямые обвинения, которые содержались в публикациях и перепечатывались множеством различных изданий, безосновательны, бездоказательны и являются ничем иным, как желанием опорочить имя ФК "Чайка" и в его лице – весь коллектив.
Мы не знаем кто, по какой причине, и ради какой цели затеял эту игру. Но мы с полной ответственностью заявляем, что футбольный клуб "Чайка" никогда не участвовал в спортивных соревнованиях, носящих сомнительный, неспортивный характер, и не позволит себе этого сделать в будущем.
ФК "Чайка" считает абсолютно верным решение президента РФС Александра Валерьевича Дюкова обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования данной ситуации. Мы готовы всесторонне оказывать всеобъемлющую поддержку в данном расследовании и сотрудничать со следствием, в случае его проведения.
В этой связи до момента вынесения решения судебными инстанциями мы настаиваем, чтобы имя ФК "Чайка" и его сотрудников не упоминалось в негативной форме в контексте данной ситуации, учитывая соблюдения презумпции невиновности", - говорится в заявлении.
"В связи с большим количеством публикаций в Интернете и СМИ, носящих негативный характер и порочащих имя нашего футбольного клуба, РООСО "ФК "Чайка" считает необходимым заявить:
По итогам многочисленных публикаций и высказываний в СМИ и сети Интернет, основанных на предположении генерального директора ФК "Урожай" Дмитрия Градиленко о договорном характере матча 27 тура первенства ПФЛ между ФК "Чайка" и ФК "Черноморец" (Новороссийск), мы провели тщательный анализ ситуации. В результате считаем необходимым заявить, что все предположения, намеки и прямые обвинения, которые содержались в публикациях и перепечатывались множеством различных изданий, безосновательны, бездоказательны и являются ничем иным, как желанием опорочить имя ФК "Чайка" и в его лице – весь коллектив.
Мы не знаем кто, по какой причине, и ради какой цели затеял эту игру. Но мы с полной ответственностью заявляем, что футбольный клуб "Чайка" никогда не участвовал в спортивных соревнованиях, носящих сомнительный, неспортивный характер, и не позволит себе этого сделать в будущем.
ФК "Чайка" считает абсолютно верным решение президента РФС Александра Валерьевича Дюкова обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования данной ситуации. Мы готовы всесторонне оказывать всеобъемлющую поддержку в данном расследовании и сотрудничать со следствием, в случае его проведения.
В этой связи до момента вынесения решения судебными инстанциями мы настаиваем, чтобы имя ФК "Чайка" и его сотрудников не упоминалось в негативной форме в контексте данной ситуации, учитывая соблюдения презумпции невиновности", - говорится в заявлении.
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