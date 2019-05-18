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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Оренбург 29 40
8 Ахмат 28 39
9 Ростов 28 38
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 29 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

ЦСКА - "Ахмат": стартовые составы

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Ахмата" на матч 29-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Обляков, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон.

Запасные: Помазун, Кырнац, Щенников, Чернов, Набабкин, Ефремов, Бистрович, Марадишвили, Эрнандес, Нисимура.

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Иванов, Нижич, Швец, Бериша, Аблае, Исмаэл Силва.

Запасные: Шепляков, Родолфо, Мусалов, Анхель Ромеро, Кадыров, Гащенков, Роши, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Балай.
Теги: ЦСКА Ахмат
Сегодня, 16:00
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(1)
#3  KARASS   (Сегодня, 16:27)
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online

Цитата: zloy
убрать из состава влашича и акинфея и состав для борьбы за 10 место в 1 лиге

стесняюсь спросить с какой целью испанский чемп интересуется российским или у народных на пол ставочки на подработке wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 16:23)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
zloy,
Ты не злой: настолько бухие люди злыми не могут быть по определению. Скорее, кроткая овечка.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  zloy   (Сегодня, 16:10)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
убрать из состава влашича и акинфея и состав для борьбы за 10 место в 1 лиге
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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