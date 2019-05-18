Россия РПЛ 2018/19
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17:09
Геннадий Орлов раскрыл подробности празднования "Зенитом" чемпионства в самолете: что тут началось!
Геннадий Орлов раскрыл подробности празднования "Зенитом" чемпионства в самолете: что тут началось!
16:26
Денис Попович: в начале сезона "Оренбург" ставил задачу остаться в чемпионате. Потом поняли, что можем попасть в Европу
Денис Попович: в начале сезона "Оренбург" ставил задачу остаться в чемпионате. Потом поняли, что можем попасть в Европу
16:21
Тренер "Оренбурга": было много разговоров, что мы уже якобы закончили играть, но сегодня показали обратное
Тренер "Оренбурга": было много разговоров, что мы уже якобы закончили играть, но сегодня показали обратное
16:00
ЦСКА - "Ахмат": стартовые составы (3)
ЦСКА - "Ахмат": стартовые составы (3)
15:54
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"Уфа" дома уступила "Оренбургу" (8)
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Роман Павлюченко назвал ошибкой переход Смолова в "Локомотив" (6)
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Назван лучший игрок чемпионата Голландии
Назван лучший игрок чемпионата Голландии
ЦСКА - "Ахмат": стартовые составы
Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Ахмата" на матч 29-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Обляков, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон.
Запасные: Помазун, Кырнац, Щенников, Чернов, Набабкин, Ефремов, Бистрович, Марадишвили, Эрнандес, Нисимура.
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Иванов, Нижич, Швец, Бериша, Аблае, Исмаэл Силва.
Запасные: Шепляков, Родолфо, Мусалов, Анхель Ромеро, Кадыров, Гащенков, Роши, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Балай.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Обляков, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон.
Запасные: Помазун, Кырнац, Щенников, Чернов, Набабкин, Ефремов, Бистрович, Марадишвили, Эрнандес, Нисимура.
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Иванов, Нижич, Швец, Бериша, Аблае, Исмаэл Силва.
Запасные: Шепляков, Родолфо, Мусалов, Анхель Ромеро, Кадыров, Гащенков, Роши, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Балай.
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