Василий Уткин: думаю, что ЦСКА, скорее всего, продаст Марио Фернандеса
Известный блогер и журналист Василий Уткин в эфире "Эхо Спорт" поделился мнением о возможном уходе из ЦСКА защитника Марио Фернандесе.
"Я думаю, что ЦСКА, скорее всего, продаст Марио Фернандеса, если за него будет дана нормальная цена. И "Зениту" в том числе. У Фернандеса тот возраст, когда он подписывает последний большой контракт", — сказал Уткин.
"Я думаю, что ЦСКА, скорее всего, продаст Марио Фернандеса, если за него будет дана нормальная цена. И "Зениту" в том числе. У Фернандеса тот возраст, когда он подписывает последний большой контракт", — сказал Уткин.