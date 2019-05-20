Василий Уткин: думаю, что ЦСКА, скорее всего, продаст Марио Фернандеса

Известный блогер и журналист Василий Уткин в эфире "Эхо Спорт" поделился мнением о возможном уходе из ЦСКА защитника Марио Фернандесе.

"Я думаю, что ЦСКА, скорее всего, продаст Марио Фернандеса, если за него будет дана нормальная цена. И "Зениту" в том числе. У Фернандеса тот возраст, когда он подписывает последний большой контракт", — сказал Уткин.
Теги: Уткин Фернандес ЦСКА
Сегодня, 09:04
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