"Локомотив" в финале Кубка России поддержат около 10 тысяч болельщиков

"Локомотив" на финальном матче Кубка России с "Уралом" может рассчитывать на серьезную поддержку болельщиков.На "Самара-Арене" ожидается около 10 тысяч фанатов железнодорожников. Стадион вмещает 45 тысяч зрителей.Финал Кубка России состоится завтра, 22 мая. Начало – в 18.30 (по мск).