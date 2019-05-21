"Локомотив" в финале Кубка России поддержат около 10 тысяч болельщиков

"Локомотив" на финальном матче Кубка России с "Уралом" может рассчитывать на серьезную поддержку болельщиков.

На "Самара-Арене" ожидается около 10 тысяч фанатов железнодорожников. Стадион вмещает 45 тысяч зрителей.

Финал Кубка России состоится завтра, 22 мая. Начало – в 18.30 (по мск).
Теги: Локомотив Урал
Сегодня, 15:14
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