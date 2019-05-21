Анатолий Мещеряков: всегда говорили, что "Локомотиву" нужно занимать лидирующие места в российском футболе

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков накануне финала Олимп-Кубка России против "Урала" отметил, что красно-зеленым нужно наилучшим обращом провести оставшиеся игры в сезоне.

"Нужно провести оставшиеся игры так, чтобы все понимали: "Локомотив" становится большой командой, а не просто клубом, который иногда что-то выигрывает. Мы всегда говорили, что нам нужно занимать лидирующие места в российском футболе", – цитируют Мещерякова "Известия".
Теги: Мещеряков Локомотив Урал
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