Жена Жиркова: сейчас понимаю, что скоро мы переедем

Жена полузащитника "Зенита" Юрия Жиркова Инна заявила, что ее семья скоро переедет.

"Наверное, это лучший май в моей жизни. Никогда не думала, что за столь маленький срок этот город станет таким родным. Честно, полюбила его не сразу... Сейчас понимаю, что скоро мы переедем, но знаю точно, что в этом прекрасном городе меня всегда будут ждать друзья. Я еще раз убедилась - все, что не делается, все к лучшему, и наш переезд в Санкт-Петербург был не зря", - написала в своем инстаграме.

Теги: Жирков Зенит
Сегодня, 22:36
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