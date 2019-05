Жена Жиркова: сейчас понимаю, что скоро мы переедем

View this post on Instagram

Наверное, это лучший май в моей жизни . Никогда не думала ,что за столь маленький срок этот город станет таким родным . Честно ,полюбила его не сразу ... Сейчас понимаю ,что скоро мы переедем,но знаю точно ,что в этом прекрасном городе меня всегда будут ждать друзья . Я ещё раз убедилась - все, что не делается, все к лучшему и наш переезд в Санкт-Петербург был не зря .??