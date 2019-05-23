Гендиректор "Рубина": неопределенность с лимитом мешает в формировании команды

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал тот факт, что вопрос смены лимита на легионеров РПЛ был отложен.

"Честно говоря, хотелось бы знать решение по лимиту. Безусловно, это мешает в формировании команды. Мое отношение к лимиту? Я за старый вариант", - цитирует Сайманова [leech=http://Sport24.ru]Sport24[/leech.
Теги: Рубин
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