Гендиректор "Рубина": неопределенность с лимитом мешает в формировании команды

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал тот факт, что вопрос смены лимита на легионеров РПЛ был отложен."Честно говоря, хотелось бы знать решение по лимиту. Безусловно, это мешает в формировании команды. Мое отношение к лимиту? Я за старый вариант", - цитирует Сайманова [leech=http://Sport24.ru]Sport24[/leech.