Александр Дюков не видит плюсов в совмещении постов в сборной и клубе

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возможное совмещение постов главного тренера в сборной и клубе.

– В теории можете представить совмещение постов?

– Теоретически да. Но практически – было бы неправильно. Это на данный момент. Может быть, через какое-то время я найду в этом какие-то плюсы.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 20:28
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