Александр Дюков не видит плюсов в совмещении постов в сборной и клубе
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возможное совмещение постов главного тренера в сборной и клубе.
– В теории можете представить совмещение постов?
– Теоретически да. Но практически – было бы неправильно. Это на данный момент. Может быть, через какое-то время я найду в этом какие-то плюсы.
"Спорт-Экспресс"
– В теории можете представить совмещение постов?
– Теоретически да. Но практически – было бы неправильно. Это на данный момент. Может быть, через какое-то время я найду в этом какие-то плюсы.
"Спорт-Экспресс"