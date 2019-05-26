Мирзов: было приятно открывать такую арену

Полузащитник "Арсенала" Ризуан Мирзов подвёл итоги результативной ничьей с "Динамо" (3:3) и ответил на вопрос, хочет ли он остаться в Туле:- Было приятно открывать такую арену. Болельщиков был полный стадион. И наших болельщиков было много. Сыграли 3:3, я думаю, они были рады.Мы не проиграли сегодня, но игра почему-то совсем не давалась. Поле вязкое было, не очень хорошего качества. Старались, бились, не хотели проигрывать. Так что хорошо, что сыграли вничью.- Получается, так. Я сыграл больше 20 матчей, забивал, команда попала в Лигу Европы... Насчёт сборной посмотрим. Мне остаётся только работать.Описать гол? Ударил, попал в ворота.Как оцениваю сезон? Команда попала в Лигу Европы. Это дорогого стоит. В нашей истории такого ещё не было. Мы сделали всё для этого.- Сейчас будем разговаривать, пока вообще ничего не знаю.