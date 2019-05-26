Бекао: не знаю, останусь ли в ЦСКА

Бразильский защитник ЦСКА Родриго Бекао ответил на вопрос, будет ли он продлевать контракт с клубом:

- Не знаю, останусь ли я. Но мне бы этого хотелось, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не может договориться с Бекао по поводу условий личного контракта. На футболиста претендует итальянский "Удинезе".
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