Бекао: не знаю, останусь ли в ЦСКА
Бразильский защитник ЦСКА Родриго Бекао ответил на вопрос, будет ли он продлевать контракт с клубом:
- Не знаю, останусь ли я. Но мне бы этого хотелось, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Ранее сообщалось, что ЦСКА не может договориться с Бекао по поводу условий личного контракта. На футболиста претендует итальянский "Удинезе".
- Не знаю, останусь ли я. Но мне бы этого хотелось, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Ранее сообщалось, что ЦСКА не может договориться с Бекао по поводу условий личного контракта. На футболиста претендует итальянский "Удинезе".