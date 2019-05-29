Алексей Сорокин: УЕФА старается максимально вовлечь Косово в футбольную систему Европы

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин сообщил, что УЕФА делает все для интеграции Косова в футбольную систему Европы.

"УЕФА делает шаги, чтобы максимально вовлечь Косово в футбольную систему Европы. Исполком призвал все команды ездить на выездные матчи в Косово и максимально стараться принять эту команду у себя. Для игры на нейтральном поле должны быть очень веские причины", - сказал Сорокин, слова которого приводит ТАСС.

Сборная Косова первый официальный домашний матч провела в сентябре прошлого года против команды Фарерских островов в Лиге наций, победив соперника со счетом 2:0. Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия.
Теги: Сорокин
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