Александр Точилин считает, что РПЛ должна ужесточить лицензирование команд
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин выразил мнение, что Российской премьер-лиге (РПЛ) необходимо ужесточить процесс лицензирования команд перед тем, как лига будет расширена до 18 футбольных команд.
"Конечно, не все клубы и команды ФНЛ готовы к РПЛ, поэтому лига должна выполнить программу по ужесточению лицензирования команд. Комплектующие моменты в таком вопросе очень важны. Правда, для меня как для тренера очень важно, чтобы РПЛ не превратилась в чисто коммерческий проект, который существует исключительно для получения заработка", - цитирует Точилина RT.
"Конечно, не все клубы и команды ФНЛ готовы к РПЛ, поэтому лига должна выполнить программу по ужесточению лицензирования команд. Комплектующие моменты в таком вопросе очень важны. Правда, для меня как для тренера очень важно, чтобы РПЛ не превратилась в чисто коммерческий проект, который существует исключительно для получения заработка", - цитирует Точилина RT.