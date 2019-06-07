"Зениту" вручили награду РПЛ за лучшую посещаемость в сезоне-2018/19

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов вручил советнику "Зенита" по коммерческой деятельности Илье Кочеврину награду за лучшую посещаемость команды в чемпионате России в минувгем сезоне.

"Зенит" стал самой посещаемой командой РПЛ как по абсолютному количеству болельщиков, так и по средней посещаемости домашних матчей – 48 244 зрителя, сообщает пресс-служба клуба.
Теги: Зенит
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