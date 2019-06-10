Мурад Мусаев: обидно, когда на первый план выходят судьи
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвёл итоги минувшего сезона для команды.
"В матче с "Локомотивом" на 70-й минуте нам поставили пенальти и дали удаление — ничего из этого вообще не было. Первая жёлтая карточка была для Каборе четвёртой в сезоне — он должен был пропускать следующий матч. Потом ему дали вторую — он пропустил следующий матч уже из-за красной и вернулся на поле через тур снова с тремя жёлтыми карточками. Хотя признаю: "Локомотив" проводил хороший матч, мы были уставшими. Но если бы не этот момент — минус два очка у "Локо" и плюс одно у нас.
Игра с "Динамо". При счёте 0:0 в ворота "Динамо" не ставят явный пенальти, хотя судья находится в двух метрах от эпизода. Тот матч — тоже далеко не лучший для нас, но это две большие ошибки, которые были признаны и серьёзно повлияли на таблицу.
С "Оренбургом" мы провели хороший матч, действовали ярко. Расстроило то, что мы знали, как убирать их быстрые атаки, но несколько раз с ними не справились. Конечно, подвела и реализация: например, не забили пенальти. По созданным моментам, думаю, тогда мы должны были выиграть.
Но ссылаться на невезение я не могу. В ходе сезона где-то мы вырывали победу в равных матчах, где-то – наоборот. Но когда на первый план выходят судьи — обидно" цитирует Мусаева Sports.ru.
"В матче с "Локомотивом" на 70-й минуте нам поставили пенальти и дали удаление — ничего из этого вообще не было. Первая жёлтая карточка была для Каборе четвёртой в сезоне — он должен был пропускать следующий матч. Потом ему дали вторую — он пропустил следующий матч уже из-за красной и вернулся на поле через тур снова с тремя жёлтыми карточками. Хотя признаю: "Локомотив" проводил хороший матч, мы были уставшими. Но если бы не этот момент — минус два очка у "Локо" и плюс одно у нас.
Игра с "Динамо". При счёте 0:0 в ворота "Динамо" не ставят явный пенальти, хотя судья находится в двух метрах от эпизода. Тот матч — тоже далеко не лучший для нас, но это две большие ошибки, которые были признаны и серьёзно повлияли на таблицу.
С "Оренбургом" мы провели хороший матч, действовали ярко. Расстроило то, что мы знали, как убирать их быстрые атаки, но несколько раз с ними не справились. Конечно, подвела и реализация: например, не забили пенальти. По созданным моментам, думаю, тогда мы должны были выиграть.
Но ссылаться на невезение я не могу. В ходе сезона где-то мы вырывали победу в равных матчах, где-то – наоборот. Но когда на первый план выходят судьи — обидно" цитирует Мусаева Sports.ru.