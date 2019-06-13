Прокурор: показания эксперта не могут коренным образом подорвать решение суда

Анастасия Зверева, прокурор, рассматривающая апелляцию Александра Кокорина и Павла Мамаева на их приговор по уголовному делу о потасовках в Москве, высказалась по ходу заседания суда.

"Не могу согласиться с доводами стороны защиты, потому что сторона подвергает сомнению выводы суда первой инстанции. Мои оппоненты по своему усмотрению трактуют показания свидетелей и потерпевших, выделяя удобные им моменты. Подвергать выводы суда можно лишь в строгих, ограниченных случаях. Например, если суд не учел определенных доказательства.

Я обращаю внимание судебной коллегии и участников процесса на содержание протокола заседания. Суд первой инстанции допросил более 30 свидетелей, были исследованы письменные материалы уголовного дела, допрошены потерпевшие. Сторона защиты не была лишена возможности указывать в полном объеме свои доказательства

Те показания, которые дал сегодня специалист, не могут коренным образом подорвать решение суда. Они носят вероятностный и субъективный характер.

Мы не можем сделать однозначный вывод. Опыт работы в данной области этого специалиста составляет всего 1,5 года. Напротив, считаю, что допрос данного лица позволяет апелляционной инстанции в полном объеме оценить решение.

Считаю, что фактов для решения суда первой инстанции хватает. Каким образом, почему мы должны не верить, что суд пришел к неправильному решению? Все было оценено, рассмотрено и подробно расписано.

Существенных нарушений процессуального закона судом не допущено. Процедура судопроизводства соблюдена. Отступление от правил не было.

Считаю, что справедливо указаны отягчающие обстоятельства у каждого осужденного.
Правосудие должно быть свободным! Суд у нас не-за-ви-сим", - цитирует Зверева "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
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