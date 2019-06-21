Станислав Черчесов: за счет расширения РПЛ качество игр не улучшится

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможном расширении российской Премьер-лиги.— Не принимаю решений, не говорю, что плохо, а что хорошо, не даю рекомендаций — только высказываю свою точку зрения. Просто есть теория, а есть практика. Я играл и тренировал в Австрии, где десять команд и четыре круга. Для нашей страны изначально это не подходит: в Австрии все-таки мало клубов. Но согласитесь, здорово, когда топ-команды регулярно встречаются друг с другом.— Это лучше у лиги спросить. Но вот вы хотите, чтобы ваша команда больше интереса вызывала? Думаю, да.Речь о чем: мы хотим больше футбола, но не нужно путать увеличение числа матчей и расширение лиги. Одно для другого необязательно. И если больше матчей, то каких? За счет расширения качество игр не улучшится.Я озвучил монолог о том, что сам прошел. Привел опыт польской лиги: 16 команд, 30 туров, как у нас, а потом деление на восьмерки и плей-офф. Первая играет за призовые места, вторая — за выживание. И все очень жестко — чемпионы там реально чемпионы. Потому что в конце регулярного чемпионата очки делятся пополам.— Ты все время должен выигрывать, чтобы стать чемпионом. Тебя не отпускают ни система, ни соперники. До упора повышается и спортивный интерес, и зрительский.— Нормально то, что принимается. Все в одинаковых условиях, с первого дня понимают, что требуется. Если все меняется за три тура, вот это плохо.— Дискуссия была открытой. Главный аргумент — друг друга нужно убеждать. Евгений Савин (директор РФПЛ по маркетингу) и его помощники представили презентацию. Она объективна: в какие из 365 дней можем играть, в каких не можем, как быть в год чемпионата мира — 2022.Лига — не общественная организация, а коммерческая. Чтобы этот продукт — российский футбол — покупался, его надо подать, а это непросто. Во что-то не то обернешь — и обертка будет плохая, и начинка не раскроется.