Осетинский хрусталь. Дзагоев травмируется катастрофически часто
Алан подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА, но это не даёт никаких гарантий, что он будет выходить на поле. О том, как сильно Дзагоеву на протяжении карьеры мешал собственный организм
Широкой футбольной общественности Дзагоев стал известен летом 2012-го. Тогда сборная России отобралась на Евро, накануне турнира разгромила в товарищеском матче Италию и вообще выглядела чрезвычайно мощно. Как и водится, ожидания наши оказались слегка завышены (именно после того, как Россия закончила выступать на турнире, Андрей Аршавин выдал ту самую фразу).
Наши не преодолели группового этапа, уступив путевку в четвертьфинал грекам. Дик Адвокат, тренировавший нашу национальную команду, под шумок смылся из страны, Кержаков обогащал английский язык, а болельщики бушевали и требовали извинений (только тогда ещё петиций никто не писал). И единственным положительным впечатлением остался молодой Алан Дзагоев. Ему было всего 22.
Примерно так же было и на Чемпионате мира 2002 года. Тогда единственной радостью сборной остался Сычёв. Кстати – и его карьеру испортили травмы.
Дзагоев забил два гола чехам, отметился мячом в игре против Польши и вообще был хорош. За три проведенных встречи он успел стать последней надеждой на возрождение нашего футбола. К сожалению, в итоге не произошло даже четверти этого, - Дзагоев так и не попробовал себя за пределами страны (теперь уже вряд ли получится), а цена россиянина в 25 миллионов евро летом 2012-го осталась пиковой. Дальше его стоимость только падала.
Для тех, кто был в теме, никаким открытием Дзагоев, естественно, не стал. Он пришел в ЦСКА в 2008-м, а уже через год оказался одним из самых ярких молодых игроков всего чемпионата. Особенно здорово они спелись с блиставшим тогда Вагнером.
А в 2012-м просто совпало все, что могло, - в отличной форме Дзагоев попал на крупный турнир, забил несколько голов, отметился на фоне не очень сыгравших партнеров. Сразу в Европу Алан не уехал - и провел, наверное, самый свой крутой клубный сезон сразу после Евро. Дзагоев помог "армейцам" взять "золото", оформив 7 голов и 9 результативных передач.
А вот после этого - с сезона 2013-2014 - начались реальные проблемы. До этого они возникали только из-за своенравного характера игрока (например, ещё Зико ссылал Алана в дубль, а со Слуцким Дзагоев поссорился прямо по ходу финала Кубка). Теперь беспокоили травмы.
В 2013-м он много пропустил. Восстановление после травмы бедра затянулось, и Дзагоев остался без футбола на треть сезона. Снова стал чемпионом России, но вложился куда меньше - всего лишь 3 гола и 4 передачи. В конце сезона сборную ждал ЧМ в Бразилии, на который наши вышли под руководством Капелло.
Для Дзагоева этот турнир должен был стать подтверждением уровня. Не мог играть Широков, а без него команда страдала от явной нехватки креатива, - подопечные Капелло умели сушить и разрушать, но вот с фантазией было совсем печально. Но Дзагоев не только не стал новым лидером в плане созидания, он даже не приблизился к основному составу. Основных причин на это две - не слишком доверяющий тренер и ахиллово сухожилие, которое не позволило нормально подготовиться к турниру.
Из-за того же сухожилия была скомкана подготовка к следующему сезону в составе ЦСКА, а уже весной Дзагоев выбыл еще на месяц по причине мышечной травмы. Именно в 2014-2015 годах стало очевидно, как много теряет Алан из-за проблем со здоровьем. До начала этого сезона Дзагоев прогрессировал заметнее, а здесь застой и постоянные напоминания, что полузащитник ЦСКА не может играть в полную силу.
Следующий сезон прошел для Дзагоева много лучше. В 2015-2016-м он набрал 13 очков по системе "гол плюс пас" и помог стать "армейцам" чемпионами, забив победный гол в решающей игре с "Рубином". Казалось бы, отличный базис для грядущего Евро есть, но в той же встрече Дзагоев сломал плюсневую кость.
В сезоне 2016-2017 Алан едва выбирался из лазарета. От микротравмы, полученной перед игрой с "Тоттенхэмом", к дернутой мышце перед "Монако". Дальше - все та же задняя поверхность бедра, причем не один раз. Болельщики ЦСКА, глядя на мучения россиянина, вспоминали Марко Гонзалеса - талантливого "армейца", у которого не получилось только из-за постоянных диких повреждений (ему даже чуть ли не собирались ампутировать ногу в результате одного из осложнений). Дзагоев провел меньше половины из всех матчей "армейцев" в сезоне, а летом пропустил Кубок Конфедераций. Самое интересное, что до сих пор непонятно, что именно за повреждение у Алана было позапрошлым летом.
Главные проблемы сезона 2016-2017, которые не позволили Дзагоеву в очередной раз выйти на пик формы, - подколенное и ахиллово сухожилия. Попав на домашний Чемпионат мира, Дзагоев дернул заднюю поверхность, не отыграв и тайма. Вернулся он только к игре с Хорватией, в которой отметился голевой передачей, позволившей дотянуть нашим до серии пенальти.
И вот ЧМ в России закончился. Сезон 2018-2019 начинается игрой с "Локо" за Суперкубок. Дзагоев, который должен был играть еще более важную роль в условиях перестройки ЦСКА, не провел на поле и половины тайма. На этот раз - икроножная мышца.
Осенью Алан принял участие в семи играх. Зимой вроде бы набрал хорошую форму на сборах, но тут вновь произошло катастрофа – за полгода до окончания контракта Дзагоев порвал "кресты" в товарищеском матче и пропустил половину текущего 2019 года.
***
ЦСКА, конечно, здорово рискует, подписывая Дзагоева на пару лет. Есть серьёзная вероятность, что Алан продолжит свои больничные мытарства, при этом зарплата у него наверняка на уровне лидеров команды или хотя бы около них. Впрочем, есть вероятность, что Гинер договорился о пункте в контракте вроде того, что был у вечно нездорового Абеля Эрнандеса.
Алану в любом случае необходимо реанимировать карьеру. Понятно, что здесь многое зависит не от него, но Гончаренко в интервью «Чемпионату» рассказывал, что Дзагоев изменил отношение к себе:
— Верю ли во вторую молодость Дзагоева? По крайней мере, то, что делает сейчас Дзагоев, мне очень нравится.
— А что он делает?
— Он решительно настроен восстановиться и помочь команде. Мы с ним на связи. Алан рассказывает и показывает, что делает. Мне очень хочется, чтобы он вышел на свой уровень. Его эмоций и позитива ЦСКА не хватает в играх и тренировках. Если раньше Дзагоев мог привезти из отпуска лишний вес, то сейчас максимально профессионально относится к себе.
— Он нам рассказывал: когда Набабкин встретил его после операции, глазам не поверил: "Алан, где твоя задница?".
— Один раз Алан приехал после травмы с такой, простите, ряхой, что сам понял: перебор. У него столько болячек было, что мы уже со счёта сбились. А после «крестов» Дзага действительно сильно похудел, - сказал Гончаренко.
Остаётся надеяться, это поможет.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт ЦСКА, goal.com, twitter.com/TeamRussia
Широкой футбольной общественности Дзагоев стал известен летом 2012-го. Тогда сборная России отобралась на Евро, накануне турнира разгромила в товарищеском матче Италию и вообще выглядела чрезвычайно мощно. Как и водится, ожидания наши оказались слегка завышены (именно после того, как Россия закончила выступать на турнире, Андрей Аршавин выдал ту самую фразу).
Наши не преодолели группового этапа, уступив путевку в четвертьфинал грекам. Дик Адвокат, тренировавший нашу национальную команду, под шумок смылся из страны, Кержаков обогащал английский язык, а болельщики бушевали и требовали извинений (только тогда ещё петиций никто не писал). И единственным положительным впечатлением остался молодой Алан Дзагоев. Ему было всего 22.
Примерно так же было и на Чемпионате мира 2002 года. Тогда единственной радостью сборной остался Сычёв. Кстати – и его карьеру испортили травмы.
Дзагоев забил два гола чехам, отметился мячом в игре против Польши и вообще был хорош. За три проведенных встречи он успел стать последней надеждой на возрождение нашего футбола. К сожалению, в итоге не произошло даже четверти этого, - Дзагоев так и не попробовал себя за пределами страны (теперь уже вряд ли получится), а цена россиянина в 25 миллионов евро летом 2012-го осталась пиковой. Дальше его стоимость только падала.
Для тех, кто был в теме, никаким открытием Дзагоев, естественно, не стал. Он пришел в ЦСКА в 2008-м, а уже через год оказался одним из самых ярких молодых игроков всего чемпионата. Особенно здорово они спелись с блиставшим тогда Вагнером.
А в 2012-м просто совпало все, что могло, - в отличной форме Дзагоев попал на крупный турнир, забил несколько голов, отметился на фоне не очень сыгравших партнеров. Сразу в Европу Алан не уехал - и провел, наверное, самый свой крутой клубный сезон сразу после Евро. Дзагоев помог "армейцам" взять "золото", оформив 7 голов и 9 результативных передач.
А вот после этого - с сезона 2013-2014 - начались реальные проблемы. До этого они возникали только из-за своенравного характера игрока (например, ещё Зико ссылал Алана в дубль, а со Слуцким Дзагоев поссорился прямо по ходу финала Кубка). Теперь беспокоили травмы.
В 2013-м он много пропустил. Восстановление после травмы бедра затянулось, и Дзагоев остался без футбола на треть сезона. Снова стал чемпионом России, но вложился куда меньше - всего лишь 3 гола и 4 передачи. В конце сезона сборную ждал ЧМ в Бразилии, на который наши вышли под руководством Капелло.
Для Дзагоева этот турнир должен был стать подтверждением уровня. Не мог играть Широков, а без него команда страдала от явной нехватки креатива, - подопечные Капелло умели сушить и разрушать, но вот с фантазией было совсем печально. Но Дзагоев не только не стал новым лидером в плане созидания, он даже не приблизился к основному составу. Основных причин на это две - не слишком доверяющий тренер и ахиллово сухожилие, которое не позволило нормально подготовиться к турниру.
Из-за того же сухожилия была скомкана подготовка к следующему сезону в составе ЦСКА, а уже весной Дзагоев выбыл еще на месяц по причине мышечной травмы. Именно в 2014-2015 годах стало очевидно, как много теряет Алан из-за проблем со здоровьем. До начала этого сезона Дзагоев прогрессировал заметнее, а здесь застой и постоянные напоминания, что полузащитник ЦСКА не может играть в полную силу.
Следующий сезон прошел для Дзагоева много лучше. В 2015-2016-м он набрал 13 очков по системе "гол плюс пас" и помог стать "армейцам" чемпионами, забив победный гол в решающей игре с "Рубином". Казалось бы, отличный базис для грядущего Евро есть, но в той же встрече Дзагоев сломал плюсневую кость.
В сезоне 2016-2017 Алан едва выбирался из лазарета. От микротравмы, полученной перед игрой с "Тоттенхэмом", к дернутой мышце перед "Монако". Дальше - все та же задняя поверхность бедра, причем не один раз. Болельщики ЦСКА, глядя на мучения россиянина, вспоминали Марко Гонзалеса - талантливого "армейца", у которого не получилось только из-за постоянных диких повреждений (ему даже чуть ли не собирались ампутировать ногу в результате одного из осложнений). Дзагоев провел меньше половины из всех матчей "армейцев" в сезоне, а летом пропустил Кубок Конфедераций. Самое интересное, что до сих пор непонятно, что именно за повреждение у Алана было позапрошлым летом.
Главные проблемы сезона 2016-2017, которые не позволили Дзагоеву в очередной раз выйти на пик формы, - подколенное и ахиллово сухожилия. Попав на домашний Чемпионат мира, Дзагоев дернул заднюю поверхность, не отыграв и тайма. Вернулся он только к игре с Хорватией, в которой отметился голевой передачей, позволившей дотянуть нашим до серии пенальти.
И вот ЧМ в России закончился. Сезон 2018-2019 начинается игрой с "Локо" за Суперкубок. Дзагоев, который должен был играть еще более важную роль в условиях перестройки ЦСКА, не провел на поле и половины тайма. На этот раз - икроножная мышца.
Осенью Алан принял участие в семи играх. Зимой вроде бы набрал хорошую форму на сборах, но тут вновь произошло катастрофа – за полгода до окончания контракта Дзагоев порвал "кресты" в товарищеском матче и пропустил половину текущего 2019 года.
***
ЦСКА, конечно, здорово рискует, подписывая Дзагоева на пару лет. Есть серьёзная вероятность, что Алан продолжит свои больничные мытарства, при этом зарплата у него наверняка на уровне лидеров команды или хотя бы около них. Впрочем, есть вероятность, что Гинер договорился о пункте в контракте вроде того, что был у вечно нездорового Абеля Эрнандеса.
Алану в любом случае необходимо реанимировать карьеру. Понятно, что здесь многое зависит не от него, но Гончаренко в интервью «Чемпионату» рассказывал, что Дзагоев изменил отношение к себе:
— Верю ли во вторую молодость Дзагоева? По крайней мере, то, что делает сейчас Дзагоев, мне очень нравится.
— А что он делает?
— Он решительно настроен восстановиться и помочь команде. Мы с ним на связи. Алан рассказывает и показывает, что делает. Мне очень хочется, чтобы он вышел на свой уровень. Его эмоций и позитива ЦСКА не хватает в играх и тренировках. Если раньше Дзагоев мог привезти из отпуска лишний вес, то сейчас максимально профессионально относится к себе.
— Он нам рассказывал: когда Набабкин встретил его после операции, глазам не поверил: "Алан, где твоя задница?".
— Один раз Алан приехал после травмы с такой, простите, ряхой, что сам понял: перебор. У него столько болячек было, что мы уже со счёта сбились. А после «крестов» Дзага действительно сильно похудел, - сказал Гончаренко.
Остаётся надеяться, это поможет.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт ЦСКА, goal.com, twitter.com/TeamRussia