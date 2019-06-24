СМИ: Гильерме снизил требования по зарплате с 3 до 2 млн евро

Вратарь "Локомотива" Гильерме снизил требования по зарплате по новому контракту, сообщает "Спорт-Экспресс"

Нынешний контракт футболиста с клубом истекает в декабре, стороны ведут переговоры о продлении.

Ранее Гильерме настаивал на зарплате в 3 миллиона евро в год, клуб был готов платить 1,9 млн. евро по схеме 1+1. Сейчас же 33-летний русский бразилец согласен на гонорар в размере 2 миллионов евро год.
Теги: Гильерме Локомотив
Сегодня, 09:26
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