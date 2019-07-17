Калачёв рассказал, почему поссорился с Моуринью

Бывший футболист "Ростова" Тимофей Калачёв поделился воспоминаниями о небольшом конфликте с экс-главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который произошёл во время первого матча 1/8 финала Лиги Европы в 2017 году.
За эмоции арбитр показал Калачёву желтую карточку, из-за которой он пропустил ответный матч на "Олд Траффорд". После финального свистка Калачёв и Моуринью обнялись.
"Это всё эмоции. Где-то я вспылил, поддался на небольшую провокацию. После матча Моуринью извинился и поблагодарил, что не сыграю в ответной встрече", — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом "Чемпионата".