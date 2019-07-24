Руководство "Зенита" и нападающий Артем Дзюба возобновят переговоры по продлению контракта 30-летнего игрока во время зимней паузы в чемпионате России. Об этом сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года. За полгода до истечения соглашения у форварда будет возможность вести переговоры с другими клубами.
"Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени, - сказал Медведев ТАСС. - В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров".
"Зенит" и Дзюба вернутся к переговорам о продлении контракта зимой
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