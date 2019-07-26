Антон Шунин: слухи про смену тренера? Мы это не обсуждали Вратарь "Динамо" Антон Шунин подвёл итоги первой победы на новом стадионе команды. В матче третьего тура был обыгран "Урал" (2:0) Фото: twitter.com/sport24_ru

- Выходили, чтобы побеждать. В прошлой игре не всё получилось. Победа нужна была, как воздух. Тем более мы играли дома.



Поддержка болельщиков? Она нам помогала. Их было много. Спасибо за это большое.



Провалили начало второго тайма? Пытались после перерыва спокойно и уверенно действовать, но создали себе несколько моментов, после чего начали играть в футбол. Немного понервничали. Против нас играла хорошая команда.



- Опять говорят про то, что Хохлова может сменить Бердыев, эти разговоры...



- Вы знаете, я вообще ничего не читаю. Мне сложно сказать. Когда мы не выигрываем, один негатив, надо отключаться и делать свою работу.



Обсуждали ли это игроки? Мы это не обсуждаем. Всегда ходят вокруг команд какие-то слухи. После первого же поражения появляется негатив. Все это понимают, все спокойно работают, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info