Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата России против "Локомотива".
"Хорошая команда, не так давно она выиграла чемпионат России. Я играл с ними дважды в минувшем сезоне и знаю, что в "Локомотиве" собраны опытные футболисты. Они умеют добиваться результата. Это очень важная игра для меня. Я ее предвкушаю, готовлюсь к ней", - цитирует Влашича официальный твиттер ЦСКА.
Никола Влашич: матч с "Локомотивом" очень важный для меня
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