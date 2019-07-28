Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
- Сложный был матч?
- Дерби это всегда сложно. Непростой матч, в котором никто не хотел уступать.
- Можно сказать, что не повезло?
- За счет VAR? Почему-то на Смолове даже не собирались смотреть повтор. Как минимум наиграли на ничью.
- Почему мало моментов создавали?
- Именно я?
- Вообще команда.
- В первом тайме или во втором?
- В матче.
- А у ЦСКА были моменты?
- Тоже немного.
- Никто не хотел уступать. Начало сезона, разыграемся.
Владислав Игнатьев: как минимум наиграли на ничью
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