Владислав Игнатьев: как минимум наиграли на ничью

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.

- Сложный был матч?

- Дерби это всегда сложно. Непростой матч, в котором никто не хотел уступать.

- Можно сказать, что не повезло?

- За счет VAR? Почему-то на Смолове даже не собирались смотреть повтор. Как минимум наиграли на ничью.

- Почему мало моментов создавали?

- Именно я?

- Вообще команда.

- В первом тайме или во втором?

- В матче.

- А у ЦСКА были моменты?

- Тоже немного.

- Никто не хотел уступать. Начало сезона, разыграемся.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Игнатьев ЦСКА Локомотив
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