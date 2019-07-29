Борис Игнатьев: в наличии у "Спартака" есть группа способных игроков, но нет ничего того, о чем можно сказать, что это спартаковское лицо

- В матче ЦСКА - «Локомотив» были два разных, непохожих друг на друга тайма, но в целом игра ожидания оправдала: дерби состоялось, - отметил Игнатьев. - Матч был достаточно напряженным, смотрибельным. Мы увидели много активных действий игроков, много единоборств. Тем не менее эти действия носят несколько иной характер... Но «Локомотив», видимо, держал в уме все те претензии, которые были к армейцам в последних матчах: неубедительная игра, мало набрали очков... «Локо» пытался встречать соперника у центральной линии поля в расчете на быстрые контратаки, которые часто приносили им успех. Если в обороне они действовали надежно, то контратаки явно не получились. Причина тому, возможно, отсутствие Антона Миранчука. Армейцы же навязали прессинг на всех участках поля, много комбинировали, много бежали в атаку, но свои задумки им не удавалось воплощать и по вине обороны «Локомотива». Второй тайм уже прошел в ином ключе. После пропущенного гола «Локо» надо было уже искать счастья у чужих ворот, что железнодорожники и пытались делать: они подняли игру повыше, ближе к штрафной площади ЦСКА - и здесь уже все шло в ином ключе. «Локомотив» много атаковал. В то же время и красно-синие пытались развить свой успех, но у них не все получалось, поскольку накопились физическая и эмоциональная усталость. Ну и у «Локомотива» явно некому забивать, хотя у Алексея Миранчука, конечно, были для этого возможности, и он пытался это сделать.
- Счет встречи закономерный?
- Думаю, что 1:1 был бы закономерным в свете всего того, что мы видели: первый тайм по игре за ЦСКА остался, второй - за «Локомотивом», который сумел в этот отрезок матча навязать свою инициативу.
- Поражение «Спартака» от дебютанта РПЛ «Тамбова» удивило?
- Да. Я все-таки думал, что по выстраиванию игры и компоновке состава красно-белые потихоньку будут двигаться вперед, в силу определенных футбольных закономерностей. Думал, что у них преобразится игра. В наличии есть группа способных игроков, но нет ничего того, о чем можно было бы сказать, что это спартаковское лицо в любом его представлении. Есть набор игроков, участвующих в эпизодах, но все эти эпизоды рвутся и связать их воедино очень сложно. Поэтому здесь «Тамбов» выглядел более цельной и сбалансированной командой, знающей свои задачи.
- Напрашивается ли замена главного тренера спартаковцев Олега Кононова на другого специалиста?
- Мне со стороны трудно говорить об этом. Ведь надо знать, а если тот самый человек. Просто поменять Сидорова на Петрова, а затем Петрова на Сидорова - дело простое. Но надо знать, почему это происходит, насколько концепция Кононова не совпадает с чаяниями клуба, есть ли такая концепция вообще и кто вместо Кононова. И еще: что мы ждем от этого? Тут много моментов, по которым у меня нет ответа. Хотя вопросы можно поставить, в свете природы игры любой команды. Но это сможет сделать только владеющий ситуацией клуб.
- Что бы особо отметили в третьем туре?
- Игру команды Валерия Карпина: надежно и уверенно выглядели ростовчане в гостевой встрече с «Арсеналом». В Туле его соперникам очень тяжело приходится. «Ростов» же продемонстрировал тот футбол, в который умеет играть. Также «Динамо» в матче с «Уралом» в первом тайме очень понравилось.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Борис Игнатьев: в наличии у "Спартака" есть группа способных игроков, но нет ничего того, о чем можно сказать, что это спартаковское лицо
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info прокомментировал итоги матчей третьего тура РПЛ, отметив, что в центральной игре ЦСКА - «Локомотив» (1:0) более закономерным результатом была бы ничья, а также назвал причины неожиданного поражения «Спартака» от «Тамбова» (0:2) и поделился мнением о том, нужно ли красно-белым менять главного тренера.
"СЭ"
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