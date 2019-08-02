Джордан Ларссон: по номеру можно понять, что меня вдохновляет Майкл Джордан"

Шведский новичок "Спартака" нападающий Джордан Ларссон на пресс-конференции заявил, что его вдохновляет один из лучших баскетболистов XX века Майкл Джордан.– По моему номеру вы можете понять, что это – Майкл Джордан.Ларссон – сын бывшего форварда сборной Швеции Хенрика Ларссона. Он играет под 23-м номером. Под таким же номером за команду НБА "Чикаго" выступал Джордан.