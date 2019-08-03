Это вам не Rammstein. "Зенит" и "Краснодар" не смогли устроить огненное шоу

2 августа на главном стадионе Санкт-Петербурга прошел яркий рок-концерт. Зажигала известная немецкая группа. Спустя сутки две самых зрелищных футбольных команды Премьер-Лиги добыть искру не смогли.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Дуглас Сантос - на позиции правого защитника, автор дубля в прошлом туре - в запасе

"Краснодару" очень повезло с голом. За весь матч у него лишь 1 удар в створ

Семак прав - "Зенит" должен был выигрывать