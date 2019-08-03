Это вам не Rammstein. "Зенит" и "Краснодар" не смогли устроить огненное шоу

Да, классик давно дал нам знать, что ожидания это проблемы исключительно тех, у кого они есть. Но где еще желать увидеть зрелищный футбол с большим количеством голевых моментов, с акцентом на атаку, как не в матче "Зенита" и "Краснодара"? Тем более, команда Мусаева исправилась за неудачный выезд в Грозный, выдала победы над "Уфой" и "Сочи", суммарно забив 6 мячей. А "питерцы" и вовсе имели две благоприятные серии - они стабильно обыгрывали всех подряд в этом чемпионате, забивая по два гола, и они выигрывали в восьми последних домашних матчах, также забивая не менее двух голов.
Дуглас Сантос - на позиции правого защитника, автор дубля в прошлом туре - в запасе
С составами особых проблем ни у тех, ни у других не было. Для Семака единственная непростая задача заключалась в выборе правого защитника. Смольников и Терентьев не могли играть из-за травм, Иванович был нужен на родной позиции в центре. В итоге Сергей Богданович решил переместить направо Дугласа Сантоса, а слева выпустить Жиркова. И что интересно - именно эти два футболиста были одними из самых заметных на поле. Жирков был хорош в дриблинге и в подключении к атакам, Сантос выполнял очень качественные подачи со стандартов и тоже неплохо ходил вперед. Другое дело, что бразилец испортил свое выступление автоголом, но об этом позже.
Пока же о "Краснодаре" и о его расстановке. Очень удивительным стало отсутствие в старте Игнатьева, который сделал дубль в прошлом туре и был признан лучшим игроком матча с "Сочи". Видимо, Мусаев принял решение на основании работы на тренировках. Иван получил свои полчаса только во втором тайме и, давайте будем откровенны, сыграл неубедительно. Яркая характеристика - впервые он коснулся мяча только через 15 минут после выхода на замену.
"Краснодару" очень повезло с голом. За весь матч у него лишь 1 удар в створ
Впрочем, сегодня не только один Игнатьев или какой-то другой футболист был не очень хорош. "Краснодар" в целом был слаб. "Зенит", конечно, вынудил его отказаться от игры низом, от игры комбинационной. В прессинге "питерцы" действовали здорово, из-за чего "быки" нередко переходили на более длинные передачи, которые не приводили ни к чему опасному для ворот Лунева. Но надо отметить и то, что "краснодарцы" в принципе не были так изобретательны, как мы привыкли.
Согласно официальной статистике, гости нанесли лишь 1 удар в створ. Точное попадание случилось уже в добавленное время после того, как "Зенит" сравнял счет. В этой связи большая удача для "Краснодара", что при отсутствии реальных голевых моментов ему удалось забить. Команда Мусаева искала возможность отличиться ударами со средней и с дальней дистанций, но даже такие попытки были далеко на частыми. При этом гости совершали много индивидуальных ошибок, и именно одна из них фактически и привела к пропущенному голу.
Многие, думаю, поспешат обвинить Вильену или скажут, что Еськов вместе с видеоассистентами должны были отменять взятие ворот из-за фола в центре поля. Но не стоит забывать, что еще до Вильены неудачно поднял мяч в воздух Спайич, а еще раньше Олссон был вынужден покатить мяч назад из-за того, что "Зенит" вновь включил активный прессинг и во многом вынудил соперника ошибиться. При этом питерский клуб ведь мог забивать и раньше, чем на первой добавленной минуте. У того же Дзюбы было два шикарных шанса, но оба его удара головой прошли мимо цели.
Семак прав - "Зенит" должен был выигрывать
Тем, пожалуй, итоговый счет и обиднее для Семака и его команды. "Зенитовцы" интереснее играли в атаке, активно использовали фланги, неплохо использовали стандартные положения. Если бы матч закончился в их пользу вряд ли их победу можно было назвать незаслуженной. Тот же Дуглас Сантос запросто мог стать не автором автогола, а героем. Он неплохо бил издали в первом тайме, стабильно качественно навешивал на голову Азмуна, который, правда, постоянно бил с отскоком от газона. Но в конечном итоге мы имеем не положительное результативное действие от бразильца, а отрицательное в виде несогласованности с Луневым и неудачной скидки на вратаря в достаточно безобидном эпизоде.
Центральный матч 4-го тура не оказался зрелищным. Уверен, впечатления от его посещения сильно отличаются от тех, что получили зрители концерта Rammstein, прошедшего на "Газпром Арене" 2 августа. Если в пятницу было огненное шоу, то в субботу представление, которое, пожалуй, заставляет задуматься. Задуматься о первых потерянных "Зенитом" очках, о первом впечатлении от дебютировавших в РПЛ Малкома и Кабеллы и о том, что уже в среду "Краснодару" играть с "Порту" в Лиге Чемпионов.