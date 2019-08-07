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Олег Кононов: для меня и игроков не имеет значения, что Бюджет "Туна" в 10 раз меньше, чем "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от матча с швейцарским "Туном" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Первая игра состоится 8 августа в Швейцарии.

— Что представляет из себя соперник "Спартака"?

— Швейцарский чемпионат прогрессирует, выступление сборной об этом говорит. Клубы играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Все команды тут укомплектованы местными игроками, команды очень организованы. "Тун" проводит матчи в очень высоком темпе, играя на быстрых атаках и быстро переходит из обороны в атаку.

— Бюджет "Туна" в 10 раз меньше, чем бюджет "Спартака". Есть ощущение, что большой клуб приезжает к футбольному карлику?

— Лично для меня и для игроков — это не имеет значения. На поле выйдут две команды, их бюджет не имеет значения. В футбол играют не имена, а футболисты.

— Искусственное поле может стать для вас проблемой?

— Мы привыкли играть на естественном газоне. Не думаю, что нам будет помехой искусственное поле. Команды не будут смотреть на поле, не будут смотреть на судейство, соперники будут смотреть только на свою игру.

— "Спартак" вступает в важный отрезок, в Лиге Европы и в чемпионате, об этом говорят болельщики. Вы согласны с ними?

— Я подхожу к каждой игре отдельно, несмотря на отрезок. Мы подходим к играм и смотрим только на того соперника, который будет завтра.

— Многие игроки отмечают, что Андре Шюррле очень позитивный человек, которого не хватало команде. Вы с этим согласны?

— Да, Андрес очень позитивен. Он мгновенно влился в коллектив и всегда готов помочь партнерам. Он подбадривал игроков на поле в первой игре, на тренировках. Нам важно, чтобы в команде было больше позитива. Чем больше будет таких игроков, тем лучше для нас.

- Тил?

— Завтра он и Ларрсон прилетают к команде и будут готовиться к матчу с "Ахматом". Гус провел с нами одну тренировку, Ларссон тоже участвовал в занятиях. Тиль — был ключевым игроком «Аз», капитаном команды. В 21 год быть капитаном — это уже о чем-то говорит. Я имею ввиду и психологические качества и игровые. Да, наверное, это самый дорогой трансфер в истории клуба. Разговаривая с игроком, могу сказать, что он понимает, что на нем лежит определенная ответственность. Я могу сказать, что он так же позитивен, как и Шюррле, мне это очень нравится. Важное качество как игрока — самоотдача и желание прогрессировать.

Sport24.ru

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Теги: Кононов Спартак Тун
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