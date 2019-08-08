Руководитель спортивных отделов Rambler Group Михаил Гершкович на пресс-конференции нового российского вещателя матчей АПЛ Okko Спорт рассказал о планах по привлечению аудитории и борьбе с пиратскими трансляциями.
"Объем активной аудитории АПЛ в России в 2018 составляет от 12 до 18 миллионов человек. Мы будем настраиваться на эту аудиторию, развивать наш контент, чтобы количество любителей АПЛ в нашей стране увеличилось. У нас будет более 3000 часов эксклюзивного контента, трансляции мы будем начинать за час до стартового свистка, чтобы зрители смогли окунуться в атмосферу игр АПЛ. У нас есть план по защите нашего контента, мы продлили колоссальную работу для борьбы с нелегальными трансляциями. Все пираты будут являться подписчиками Оkko спорт, поэтому вычислить их будет легко", - цитирует Гершковича Sport24.ru.
Михаил Гершкович: объем активной аудитории АПЛ в России - от 12 до 18 млн человек
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