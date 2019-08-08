Бывший нападающий "Спартака" Валерий Масалитин поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между швейцарским клубом "Тун" и "Спартаком".
"У москвичей идет перестройка, поэтому все возможно. Но от этого "Спартака" никто не знает, что можно ожидать. Главная задача не пропустить? Естественно. Сейчас большие проблемы с обороной. В гостях даже не мастерство будет играть роль, а везение для обновленного "Спартака".
Такие игры — витрина, причем не просто витрина куда-то уехать, но и показать уровень своей работы как для тренера, так и для игроков. Летнее трансферное окно еще открыто. Что греха таить, в Европе лучше играть, чем к нам приезжать", — цитирует Масалитина news.ru.
Валерий Масалитин: в гостевом матче с "Туном" не мастерство будет играть роль, а везение "Спартака"
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