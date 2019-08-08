Тренер "Рубина" Роман Шаронов поделился ожиданиями от предстоящего 10 августа гостевого матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром", рассказал о ситуации с травмированными, а также прокомментировал слухи об интересе клуба из Казани к полузащитнику "Спартака" Лоренсо Мельгарехо.
"Мы хорошо отреагировали на то, что с ЦСКА у нас был отрицательный результат, потому что мы всегда разбираем игру, вне зависимости от того, что происходит на табло. Наша философия — не отходить от нашей игры, мы делаем анализ каждой игры для того, чтобы увидеть то, что у нас получилось и то, над чем нам надо работать. Если брать картину в целом, то мы движемся вперед, это важно.
"Краснодар"? Атмосфера, которая там (на стадионе в Краснодаре) есть, одна из лучших, поэтому нас ждет интересный матч. Для нас важно, чтобы мы сохраняли свое лицо и свою игру. Мы уважаем любого соперника. «Краснодар» обладает хорошими игроками, там работают профессионалы, у них хорошая скамейка.
Бегич и Старфельт, к сожалению, работают по индивидуальной программе, проходят реабилитацию. Павел Могилевец точно пропускает игру, поэтому одно изменение в матче с "Краснодаром" будет точно, а схема — это все относительно, главное — чтобы не поменялась философия.
Возможный переход Мельгарехо? Не вижу смысла отвечать, гипотетически можно все что угодно представлять, но я живу реалиями.
Выпуск "КраСава" с моим участием? Я взял оттуда определенную информацию для себя", - цитирует Шаронова Sport24.ru.
Роман Шаронов: Мельгарехо в "Рубине"? Представлять можно все что угодно, но я живу реалиями
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»