Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который сегодня в составе команды заключенных сыграл с клубом ПФЛ "Салют", рассказал, как поддерживает форму в колонии.
"Настроение отличное. На УДО подали, конечно, рассчитываем на это. На все воля божья — как будет, так будет. В любом случае не так долго осталось. Нормально все будет.
Жизнь хорошо проходит, спортом удается заниматься. По сравнению с СИЗО намного больше пространства и возможностей для занятия спортом. Думаю, вы тоже видите, что мы держим себя в форме и не составит труда вернуться нам в большой футбол. Мы в этом уверены на 100 процентов. Тренируемся каждый день.
В колонии не хватает свободы. Здесь все по распорядку. Ничего сложного в этом нет, но свобода есть свобода. Конечно, встреча с семьей была эмоциональной. Почти 10 месяцев не видел детей, жену тоже. Благодарен им очень за всю поддержку, что они всегда находятся рядом и поддерживают меня. Также отец приезжал и один товарищ.
Планы на свободе? Жить дальше. Делать добро. Играть в футбол, насколько позволит здоровье. И в первую очередь оставаться всегда человеком. Мы не упали вниз, а сделали огромный шаг вперед. Пусть мы остались без футбола, но у каждого в жизни есть испытания. Для нас это большой жизненный шаг вперед как для мужчин в первую очередь", - цитирует Мамаева Sport24.ru.
Павел Мамаев: нам не составит труда вернуться в большой футбол
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