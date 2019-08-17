Бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал изменения в судейской бригаде матча 6-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА. Место Алексея Еськова дерби рассудит Сергей Карасев.
"Странновато. Непонятно, где Еськов мог получить травму. Карасев тоже… Странный персонаж. Все знают, как он судит. Всегда остаются какие-то подозрения, при чем непонятно, в плюс какой команде будто действует.
При этом, его квалификация и опыт вызывают уважение. Но как минимум пенальти в матче жду. То, что в матче будет VAR, тоже не гарант безошибочной работы. В любом случае будет интересно. Страсти начинают накаляться. На то это и дерби", — цитирует Мостового RT.
Александр Мостовой - о замене судьи на дерби: Карасев - странный персонаж. Все знают, как он судит
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